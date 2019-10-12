"Мой дорогой": Говорящий на немецком ворон стал звездой

Фотограф Лотар Ленц прогуливался по зоопарку и заметил прирученного ворона, который повторял немецкое обращение mein schätzchen, которое означает "мой дорогой". По видеоролику видно, как сидящая на земле птица отчетливо произносит одни и те же слова.

Согласно информации издания, ворона обнаружили на улице со сломанным крылом. Его вылечили, и сейчас птица проживает в зоопарке. Как сообщается, ворон очень дружелюбен.

Существует ряд птиц и животных, которые способны имитировать звуки человеческой речи. К таким животным можно отнести попугаеобразных, вороновых, воробьиных, скворцовых, певчих птиц, приматов, домашних животных, дельфинов, тюленей и слонов.