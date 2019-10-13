Вс, 13.10.2019
Re:Baltica исследует, что сейчас принадлежит семьям Андриса Шкеле и работающего вместе с ним Айнара Шлесерса. Можно и перефразировать: что им принадлежит из того, с чем раньше - по их собственным утверждениям - не было никакой связи. Re:Baltica

Только на TVNET: Артист Black Star о клипе "Москва", песне про Децла и диссе на Face

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В субботу, 12 октября, в торговом центре Alfa состоялось официальное открытие магазина одежды Black Star Wear. Специальным гостем стал подписант лейбла и победитель шоу "Песни на ТНТ" Slame (Вячеслав Исаков). Русский TVNET посетил мероприятие и задал артисту несколько вопросов. 

Открытие магазина сопровождала атмосфера праздника при участии танцоров, блогеров и песен популярных исполнителей лейбла Black Star.

Перед входом столпились несколько десятков школьников, которые принимали участие в танцевальных конкурсах и мечтали получить автограф своего кумира. Часть зрителей расположилась на третьем этаже и следила за происходящим. 

Галерея: Открытие магазина Black Star Wear и автограф-сессия певца Slame  

После 15:00 появился Slame. Подростки радостно завопили и начали подпевать артисту. После того, как Вячеслав перерезал красную ленточку, он смог ответить на несколько вопросов.

В частности, он объяснил, что его нисколько не беспокоит то, что клип "Москва" Тимати получил столько дизлайков и он не жалеет, что стал артистом лейбла Black Star. Он целенаправленно шел на этот лейбл. 

Огромную популярность Slame принесла песня в память о Децле, которую он исполнил на конкурсе "Песни на ТНТ", но она была негативно воспринята фанатами покойного артиста. 

"Я видел процесс создания этого трека, я видел эмоции и реакцию Тимати. Глаза не соврут. Это все шло от души, это все шло от сердца. Все, что он говорит в треке - это все настоящее", - подчеркнул артист. 

Вячеслав согласился с тем, что в современном шоу-бизнесе артист работает на проценты. Именно так это и происходит. Он больше был возмущен тем, что Face в своем диссе* выступил против всего лейбла, желая получить дешевой популярности. 

"Если бы тронули мою семью или вашу семью, я бы заступился. Black Star - это моя творческая семья, поэтому я решил ответить человеку, который оскорбил ее", - пояснил Slame. 

Кроме того, он признался, что к этому поступку его никто не побуждал и он сделал это добровольно. 

Кстати, Русский TVNET прошелся по магазину и отметил, что скандально известных маек с портретами президента РФ Владимира Путина в продаже больше нет. 

Видео: Комментарий Slame порталу TVNET

Слова, звучащие в комментарии Slame:

*Дисс (diss, disrespect - неуважение) - высказывание неуважения в тексте одного рэпера (или группы) другому рэперу(ам). В подобных треках практикуется нецензурная речь, брань в сторону неприятеля, иногда угрозы. Часто диссы идут парами, то есть - "дисс - ответный дисс", или цепочками диссов. Часто диссы игнорируются. 

*Зашквар - позорный, табуированный поступок.

*Хайп - искусственно создаваемый ажиотаж вокруг какой-либо темы.

Из словаря современного молодежного сленга

Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

Видео: Дисс от Face - Аксессуар

Видео: Ответный дисс от Slame

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