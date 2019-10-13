Только на TVNET: Артист Black Star о клипе "Москва", песне про Децла и диссе на Face

Открытие магазина сопровождала атмосфера праздника при участии танцоров, блогеров и песен популярных исполнителей лейбла Black Star.

Перед входом столпились несколько десятков школьников, которые принимали участие в танцевальных конкурсах и мечтали получить автограф своего кумира. Часть зрителей расположилась на третьем этаже и следила за происходящим.

Галерея: Открытие магазина Black Star Wear и автограф-сессия певца Slame

После 15:00 появился Slame. Подростки радостно завопили и начали подпевать артисту. После того, как Вячеслав перерезал красную ленточку, он смог ответить на несколько вопросов.

В частности, он объяснил, что его нисколько не беспокоит то, что клип "Москва" Тимати получил столько дизлайков и он не жалеет, что стал артистом лейбла Black Star. Он целенаправленно шел на этот лейбл.

Огромную популярность Slame принесла песня в память о Децле, которую он исполнил на конкурсе "Песни на ТНТ", но она была негативно воспринята фанатами покойного артиста.

"Я видел процесс создания этого трека, я видел эмоции и реакцию Тимати. Глаза не соврут. Это все шло от души, это все шло от сердца. Все, что он говорит в треке - это все настоящее", - подчеркнул артист.

Вячеслав согласился с тем, что в современном шоу-бизнесе артист работает на проценты. Именно так это и происходит. Он больше был возмущен тем, что Face в своем диссе* выступил против всего лейбла, желая получить дешевой популярности.

"Если бы тронули мою семью или вашу семью, я бы заступился. Black Star - это моя творческая семья, поэтому я решил ответить человеку, который оскорбил ее", - пояснил Slame.

Кроме того, он признался, что к этому поступку его никто не побуждал и он сделал это добровольно.

Кстати, Русский TVNET прошелся по магазину и отметил, что скандально известных маек с портретами президента РФ Владимира Путина в продаже больше нет.

Видео: Комментарий Slame порталу TVNET

Слова, звучащие в комментарии Slame: *Дисс (diss, disrespect - неуважение) - высказывание неуважения в тексте одного рэпера (или группы) другому рэперу(ам). В подобных треках практикуется нецензурная речь, брань в сторону неприятеля, иногда угрозы. Часто диссы идут парами, то есть - "дисс - ответный дисс", или цепочками диссов. Часто диссы игнорируются. *Зашквар - позорный, табуированный поступок. *Хайп - искусственно создаваемый ажиотаж вокруг какой-либо темы. Из словаря современного молодежного сленга

Осторожно, присутствует ненормативная лексика!

Видео: Дисс от Face - Аксессуар