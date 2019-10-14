Пн, 14.10.2019
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Фото: Тилль Линдеманн приехал в Санкт-Петербург и замечен на "Ленфильме"

Rammstein

ФОТО: TVNET

Несколько российский изданий сообщили о том, что лидер группы Rammstein приехал в Санкт-Петербург на прощальный концерт группировки "Ленинград". Но оказалось, что Тилль вместе с Петером Тэгтгреном (Pain) появились на "Ленфильме". Снимком из павильона поделилась сама киностудия на своей Instagram-странице. 

Как известно Петер Тэгтгрен и Тилль Лидеманн вместе работают над общим проектом Lindemann. Недавно музыканты сняли новый клип в Казахстане при участии голливудской звезды.

"Ну что? Из искры возгорится пламя?... Не успели мы опомниться, как солист группы Rammstein уже отжигает в нашей декорации. Подписывайтесь, то ли ещё будет! Официальная страница музыкальной сказки "Огниво"", - сообщается в публикации. 

Неизвестно, чем именно были заняты Петер и Тилль. Были ли это съемки нового клипа, либо они приняли участие в создании музыкальной сказки Г.-Х. Андерсена "Огниво". Тем более, что в апреле 2018 года в Германии прошел другой сказочный спектакль Hänsel und Gretel, музыку для которого написали музыканты. Они специально для постановки записали 6 песен. 

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