Фото: Тилль Линдеманн приехал в Санкт-Петербург и замечен на "Ленфильме"

"Ну что? Из искры возгорится пламя?... Не успели мы опомниться, как солист группы Rammstein уже отжигает в нашей декорации. Подписывайтесь, то ли ещё будет! Официальная страница музыкальной сказки "Огниво"", - сообщается в публикации.

Неизвестно, чем именно были заняты Петер и Тилль. Были ли это съемки нового клипа, либо они приняли участие в создании музыкальной сказки Г.-Х. Андерсена "Огниво". Тем более, что в апреле 2018 года в Германии прошел другой сказочный спектакль Hänsel und Gretel, музыку для которого написали музыканты. Они специально для постановки записали 6 песен.