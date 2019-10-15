Стилист Жанна Дубска не носит колготки даже зимой: это вчерашний день!
Известный латвийский стилист и имидж-дизайнер Жанна Дубска побывала в студии программы "Между нами говоря" (Starp mums runājot) на канале STV Pirmā!” и в ходе беседы отметила, что колготки сегодня не в моде.
На вопрос о том, что она будет делать, если на светском мероприятии у нее вдруг порвутся колготки, модный эксперт ответила, что чаще всего их вообще не надевает, даже при минус 20.
"У меня красивые ноги, я придаю им немного блеска... А все эти колготки выглядят не так. Сегодня модно выходить в свет, демонстрируя "блестящие" ноги.
Это тренд, когда ты приехала на машине, а не на трамвае. Когда ты здорова, энергична... Я не ношу колготки. Это вчерашний день", - сказала Дубска.