Чт, 17.10.2019
Официально у Шкеле политической власти нет, принадлежит мало, и его офис в центре Риги как место встречи различные неофициально связанные с его именем руководители бизнеса используют случайно. Во всяком случае, они бы хотели, чтобы вы так думали. Re:Baltica
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Музыка
  • "Лена меня подъюзывала": Серябкина объяснила суть конфликта с Темниковой

"Лена меня подъюзывала": Серябкина объяснила суть конфликта с Темниковой

ФОТО: https://www.instagram.com/lenatemnikovaofficial/скриншот видео

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина в откровенном интервью журналистке Ксении Собчак объяснила, что происходило между ней и Леной Темниковой

В новом выпуске "Осторожно, Собчак!" Ольга Серябкина рассказала, что в группе Serebro Елена Темникова была самой яркой. Она была более раскрепощенной, ведь у нее был опыт на "Фабрике звезд". 

"В рамках группы Лена меня подъюзывала... Когда ты с человеком близко, ты доверяешь его мнению и впечатлению... Темникова могла менять мнение о других людях... Но не всегда все соответствовало действительности. Я начала быть собой... Меня разменяли как монету", - вспоминает певица. 

Но Ольга объясняет, что ее это многому научило и она не хочет говорить про Темникову гадости. Она старается о Темниковой не думать. 

Основной причиной конфликта Ольга считает желание соперничать. Она согласилась с Ксенией, что тут может быть какая-то ревность, раз Фадеев ее стал выделять. 

"Я думаю, что - это некое соревнование, кто лучше... Группа Serebro никогда не была изначально построена, что существует центр и существует кто-то сбоку", - поясняет она. 

Когда Серябкина начала расти и развиваться - это стало заметно. Именно тогда между девушками возник конфликт.

Если говорить о начале сольной карьеры, то Ольга отмечает, что в рамках группы она перестала "кайфовать". 

"Я просто поняла, что в рамках группы Serebro я не кайфую", - говорит она. 

Серябкина еще раз указала, что она отрицает роман с Максом Фадеевым и не понимает, почему Темникова на это намекнула в своем интервью на программе "А поговорить?". 

Напомним, интервью бывшей солистки группы Serebro Елены Темниковой превратилось в настоящий скандал. 

Читать также

Актуально

Политика | Вчера, 7:00
НАВЕРХ