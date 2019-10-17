"Лена меня подъюзывала": Серябкина объяснила суть конфликта с Темниковой

В новом выпуске "Осторожно, Собчак!" Ольга Серябкина рассказала, что в группе Serebro Елена Темникова была самой яркой. Она была более раскрепощенной, ведь у нее был опыт на "Фабрике звезд".

"В рамках группы Лена меня подъюзывала... Когда ты с человеком близко, ты доверяешь его мнению и впечатлению... Темникова могла менять мнение о других людях... Но не всегда все соответствовало действительности. Я начала быть собой... Меня разменяли как монету", - вспоминает певица.

Но Ольга объясняет, что ее это многому научило и она не хочет говорить про Темникову гадости. Она старается о Темниковой не думать.

Основной причиной конфликта Ольга считает желание соперничать. Она согласилась с Ксенией, что тут может быть какая-то ревность, раз Фадеев ее стал выделять.

"Я думаю, что - это некое соревнование, кто лучше... Группа Serebro никогда не была изначально построена, что существует центр и существует кто-то сбоку", - поясняет она.

Когда Серябкина начала расти и развиваться - это стало заметно. Именно тогда между девушками возник конфликт.

Если говорить о начале сольной карьеры, то Ольга отмечает, что в рамках группы она перестала "кайфовать".

"Я просто поняла, что в рамках группы Serebro я не кайфую", - говорит она.

Серябкина еще раз указала, что она отрицает роман с Максом Фадеевым и не понимает, почему Темникова на это намекнула в своем интервью на программе "А поговорить?".