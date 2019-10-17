"Лена меня подъюзывала": Серябкина объяснила суть конфликта с Темниковой

Бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина в откровенном интервью журналистке Ксении Собчак объяснила, что происходило между ней и Леной Темниковой.
В новом выпуске "Осторожно, Собчак!" Ольга Серябкина рассказала, что в группе Serebro Елена Темникова была самой яркой. Она была более раскрепощенной, ведь у нее был опыт на "Фабрике звезд".
"В рамках группы Лена меня подъюзывала... Когда ты с человеком близко, ты доверяешь его мнению и впечатлению... Темникова могла менять мнение о других людях... Но не всегда все соответствовало действительности. Я начала быть собой... Меня разменяли как монету", - вспоминает певица.
Но Ольга объясняет, что ее это многому научило и она не хочет говорить про Темникову гадости. Она старается о Темниковой не думать.
Основной причиной конфликта Ольга считает желание соперничать. Она согласилась с Ксенией, что тут может быть какая-то ревность, раз Фадеев ее стал выделять.
"Я думаю, что - это некое соревнование, кто лучше... Группа Serebro никогда не была изначально построена, что существует центр и существует кто-то сбоку", - поясняет она.
Когда Серябкина начала расти и развиваться - это стало заметно. Именно тогда между девушками возник конфликт.
Если говорить о начале сольной карьеры, то Ольга отмечает, что в рамках группы она перестала "кайфовать".
"Я просто поняла, что в рамках группы Serebro я не кайфую", - говорит она.
Серябкина еще раз указала, что она отрицает роман с Максом Фадеевым и не понимает, почему Темникова на это намекнула в своем интервью на программе "А поговорить?".
Напомним, интервью бывшей солистки группы Serebro Елены Темниковой превратилось в настоящий скандал.