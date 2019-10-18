"Мой день": Лобода поделилась совместным фото с вокалистом Rammstein

Вот уже длительное время ходят слухи про роман Светланы Лободы и Тилля Линдеманна. Звезды не подтверждают это, но и не отрицают. Фанаты убеждены, что именно лидер группы Rammstein является отцом младшей дочери певицы - Тильды.

На снимке Лобода нежно держит Тилля под руку. Артисты позируют в окружении коллег и друзей - менеджера певицы Нателлы Крапивиной, менеджера рок-музыканта Анара Рейбанда, музыканта Петера Тэгтгрена (Pain, Lindemann) и многих других.

"Мой день. #мояночь", - написала под фотографией Светлана.

Она не указала, где именно проходило торжество, но судя по геолокации - фото сделано в Санкт-Петербурге.