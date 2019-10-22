Циничное невыполнение обещаний, невиданное ранее
Во время процесса принятия бюджета на 2020 год, прозвучало множество мнений о том, что даст новый бюджет. Одной из отраслей, представители которой высказали наибольшее негодование, стал сектор здравоохранения. Медики уже сообщили о протестах, выразив свое недовольство невыполнением данных ранее обещаний. Портал TVNET поговорил с Министром здравоохранения Илзей Винькеле (AP), которая рассказала о своем видении финансирования отрасли здравоохранения.
С какими проблемами пришлось столкнуться при принятии бюджета на будущий год, особенно в области здравоохранения?
С циничным невыполнением обещаний. Самая большая проблема заключалась в том, что новый созыв Сейма пообещал в декабре то, что, как уже было известно, выполнить невозможно. Конкретно - была обещана определенная прибавка к зарплатам.
Финансирование сектора здравоохранения составит 1,2 млрд. евро, что процентуально немного ниже, чем в прошлом году, или 3,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) по сравнению с 3,7% этого года. Что помешало увеличить общее финансирование здравоохранения?
Много причин. Во-первых, без пересмотра налоговой системы у нас нет больше новых нераспределенных доходов. Коалиция и премьер-министр категорически отказались от проведения налоговой ревизии в этом году. Дошли даже до такого абсурда, что не смогли завершить пересмотр закона о финансировании здравоохранения. Удалось отказаться от так называемых "корзин", но идея о взносе в социальное обеспечение в размере 1% для всех групп работников осталась нерешенной. Таким образом, если нет более высокого дохода, то единственный способ получить больше денег - это перераспределение. Здесь снова разыгралась коалиция пяти партий, у каждой из которых были свои интересы.
Если я правильно понимаю, "каждый тянул одеяло на себя" и в итоге остался...
...это четко и ясно можно назвать компромиссом. Распределение дополнительных денег в бюджете - это компромисс, который может быть достигнут по договоренности между всеми пятью сторонами. Следует отдать должное премьер-министру, который предложил первоначальный проект бюджета - направить дополнительное финансирование на зарплаты медикам - но идея не была поддержана. В то же время хочу отметить, что сектор здравоохранения получит самое большое увеличение бюджета в 2020 году.
Актуальная тема прошедшей недели - криминально добытые средства в размере 29 миллионов евро, которые будут зачислены в государственный бюджет. Если деньги не нужно будет возвращать Украине, может ли Министерство здравоохранения претендовать хотя бы на часть этой суммы?
Обязательно будем претендовать. Здесь, однако, необходимо учитывать, в бюджет какого года эти деньги войдут и войдут ли вообще. Если это будет еще бюджет этого года, то мы можем запросить программы, в которых нет закупок, потому что их не смогут завершить к концу года. Скорее всего, это будут расследования, где недостаточно средств, чтобы удовлетворить потребности всех.
Медики объявили о предстоящих протестах, которые вы также поддержали. А Вы сами сможете принять участие в этих акциях?
Я полностью понимаю возмущения людей и объективную необходимость повышения заработной платы. Любая форма выражения мнения и протеста, принятая законом, является приемлемой. Это одновременно поднимает тему, которую Министерство здравоохранения уже давно защищает, и свидетельствует о желании людей отстаивать свои права. В то же время необходимо понимать, что участие политиков в подобных мероприятиях может не помочь в достижении поставленной цели. Я поддерживаю любую форму протеста, разрешенную законом, потому что это право человека. Но я не хочу превращать протесты в пиар-акцию.
Одна из проблем в больницах - большие очереди, часто вызванные нехваткой специалистов. Здесь можно говорить и о молодых специалистах, многие из которых покидают страну. Причины разные - низкая заработная плата, необходимость работать на нескольких рабочих местах, чтобы обеспечить нормальные условия жизни. Что государство и Министерство здравоохранения намерены сделать в будущем для предотвращения этих проблем?
Проблема очень сложная. Если проблема сложная, простого решения не существует. Говоря с молодыми врачами, они указывают на ряд факторов, которые влияют на их решение уехать. Заработная плата лишь один из них, и существует относительно простой рецепт - увеличивать ее каждый год в определенном объеме. Однако в этом случае необходимо вернуться к началу нашего разговора - это возможно только в том случае, если правительство и Сейм будут достаточно готовы внести определенные изменения в налоговую систему для увеличения налоговых поступлений. Второй фактор, на который указывают молодые врачи - это рабочая среда. Все, что связано с их профессиональными и карьерными возможностями. Особо следует упомянуть университетские больницы, что там своего рода закрытая система, в которой специалисту сложно планировать карьеру, например, стать руководителем клиники. Говоря о больницах, я очень надеюсь, что больничные советы помогут руководству и министерству менять установленные и неэффективные модели управления.
Качество резидентуры - еще одна проблема, которая влияет на решение уехать. Есть ряд специальностей, где резидентура недостаточно интенсивна, потому что резиденты в основном работают как дешевая рабочая сила, но профессионально ничего не получают.
Мы общались как с больницами, так и с университетами, что нужно делать, чтобы улучшить качество резидентуры - пересмотреть содержание, продолжительность, больше практики.
На места в резидентуру большой конкурс - на одно место может претендовать до десяти кандидатов ...
Это зависит от специальности. Есть также специальности, на которые никто не претендует вообще. Одна из таких - гериатрия. Врач-гериатр работает с пожилыми людьми. Это абсолютное будущее в медицине. Учитывая, что население стареет, а люди живут дольше - у гериатра работа будет до самой старости. Молодые специалисты обычно интересуются кардиологией, нейрохирургией, а вот для врачей скорой помощи этот конкурс не такой большой.
В резидентуре есть "модные специальности" и те, которые никого не интересуют.
В других отраслях, например, в реабилитации - не может ли образоваться такая ситуация, что молодых специалистов станет много? Иными словами - молодые специалисты заканчивают университет, а вакансий в медицинских учреждениях нет?
В этом и заключается смысл планирования резидентуры, как министерство, так и политики должно тесно сотрудничать с данными на разных уровнях - путем определения количества практикующих врачей, их возраста и местоположения. Должно быть ясно, в каком направлении будет развиваться конкретная отрасль, например, онкология или нейрохирургия, где в Латвии оперируют - в регионах, либо в Риге.
Что касается нейрохирургов, то, по оценкам, в Латвии необходимо 15 активных действующих нейрохирургов.
К сожалению, но для этой конкретной отрасли министерству нет смысла открывать больше мест для резидентуры, поскольку это создаст ненужную конкуренцию, а специалистов на этом уровне нельзя оставить без практики, ибо тогда будет ухудшаться качество.
Как Вы можете оценить то, что за последний год изменилась ситуация в сфере Неотложной медицинской помощи? До недавнего времени можно было прочитать очень неприятные новости о том, что сотрудники уходят, и некому выезжать на вызов...
[Директор NMPD] Лиене Ципуле контролирует ситуацию и руководит. Есть организационные изменения - служба переходит к бригадам из двух человек, когда сам врач или его помощник управляет автомобилем. У госпожи Ципуле есть план. Ясно, что представители Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) будут среди тех врачей, которые определенно получат повышение зарплаты в следующем году. Была разработана стратегия развития услуг, и здесь министерство также должно сделать домашнюю работу. На данный момент можно сказать, что ситуация стабилизировалась.
Говоря о будущих перспективах, министр финансов Янис Рейрс (JV) ранее в интервью заявил, что в следующем году налоговая политика останется неизменной, но после этого будут приняты решения, что менять. Какие конкретные планы есть у Министерства здравоохранения в отношении этих налоговых изменений, начиная с 2021 года?
У Кабинета Министров есть задача до апреля внести в Сейм поправки к Закону о финансировании здравоохранения, как я уже упоминала - распространяя однопроцентную ставку на все формы занятости, включая микропредприятия, плательщиков патентов, чтобы у каждого был равный доступ. Министерство также рассматривает все так называемые "налоги на грехи" - алкоголь, табак, сахар, соль ... Здесь нет ничего революционного, речь идет о согласовании акцизного сбора с соседними странами. Я очень надеюсь, что Сейм поддержит инициативу правительства по снижению акцизов на крепкий алкоголь.
Что касается налоговой системы в целом, я уверена, что если мы не хотим продолжать давать обещания и не выполнять их, то в следующем году правительство должно иметь четкое налоговое предложение.
Здесь я могу сослаться на ежегодные оценки Латвии Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), как и Европейской комиссии, и нам каждый год отмечают, что мы не берем деньги для бюджета, что делают другие страны. Капитал все еще ниже, чем рабочая сила, это неэффективная система налогообложения недвижимости, которая рождает неправильные сигналы и создает неравенство, и мы также не получаем достаточно денег с этой позиции. Требуется нормальная прогрессивность.
Налоговые поступления являются одним из способов получения дополнительного финансирования здравоохранения. Кто еще может предоставить дополнительное финансирование?
Насколько мне известно, кроме бюджета и дополнительных фондов ЕС, нет другого пути. Мы можем инвестировать средства фонда в инфраструктуру, но не выплачивать зарплату. Следовательно, нет другого источника для увеличения доли финансирования по отношению к ВВП. По крайней мере, неизвестно, чтобы что-то подобное было изобретено...
Когда медики смогут получить надбавку к зарплате, которая была обещана ранее?
Я воздержусь от упоминания сроков и цифр с точки зрения финансирования. Это будет зависеть от того, внесет ли правительство налоговые изменения, которые смогут вступить в силу с 2021 года. Я бы призвала медицинское сообщество и широкую общественность не допустить, чтобы политики вновь не выполнили обещания; Если кто-то обещает дополнительную сумму, непременно нужно спросить - откуда эти деньги будут? Если политик или политики не в состоянии указать конкретный источник финансирования, тогда мы будем продолжать, как и прежде - обещать, но не выполнять.