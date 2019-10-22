Циничное невыполнение обещаний, невиданное ранее

Что касается нейрохирургов, то, по оценкам, в Латвии необходимо 15 активных действующих нейрохирургов.

К сожалению, но для этой конкретной отрасли министерству нет смысла открывать больше мест для резидентуры, поскольку это создаст ненужную конкуренцию, а специалистов на этом уровне нельзя оставить без практики, ибо тогда будет ухудшаться качество.

Как Вы можете оценить то, что за последний год изменилась ситуация в сфере Неотложной медицинской помощи? До недавнего времени можно было прочитать очень неприятные новости о том, что сотрудники уходят, и некому выезжать на вызов...

[Директор NMPD] Лиене Ципуле контролирует ситуацию и руководит. Есть организационные изменения - служба переходит к бригадам из двух человек, когда сам врач или его помощник управляет автомобилем. У госпожи Ципуле есть план. Ясно, что представители Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) будут среди тех врачей, которые определенно получат повышение зарплаты в следующем году. Была разработана стратегия развития услуг, и здесь министерство также должно сделать домашнюю работу. На данный момент можно сказать, что ситуация стабилизировалась.

Говоря о будущих перспективах, министр финансов Янис Рейрс (JV) ранее в интервью заявил, что в следующем году налоговая политика останется неизменной, но после этого будут приняты решения, что менять. Какие конкретные планы есть у Министерства здравоохранения в отношении этих налоговых изменений, начиная с 2021 года?

У Кабинета Министров есть задача до апреля внести в Сейм поправки к Закону о финансировании здравоохранения, как я уже упоминала - распространяя однопроцентную ставку на все формы занятости, включая микропредприятия, плательщиков патентов, чтобы у каждого был равный доступ. Министерство также рассматривает все так называемые "налоги на грехи" - алкоголь, табак, сахар, соль ... Здесь нет ничего революционного, речь идет о согласовании акцизного сбора с соседними странами. Я очень надеюсь, что Сейм поддержит инициативу правительства по снижению акцизов на крепкий алкоголь.

Что касается налоговой системы в целом, я уверена, что если мы не хотим продолжать давать обещания и не выполнять их, то в следующем году правительство должно иметь четкое налоговое предложение.

Здесь я могу сослаться на ежегодные оценки Латвии Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), как и Европейской комиссии, и нам каждый год отмечают, что мы не берем деньги для бюджета, что делают другие страны. Капитал все еще ниже, чем рабочая сила, это неэффективная система налогообложения недвижимости, которая рождает неправильные сигналы и создает неравенство, и мы также не получаем достаточно денег с этой позиции. Требуется нормальная прогрессивность.

Налоговые поступления являются одним из способов получения дополнительного финансирования здравоохранения. Кто еще может предоставить дополнительное финансирование?

Насколько мне известно, кроме бюджета и дополнительных фондов ЕС, нет другого пути. Мы можем инвестировать средства фонда в инфраструктуру, но не выплачивать зарплату. Следовательно, нет другого источника для увеличения доли финансирования по отношению к ВВП. По крайней мере, неизвестно, чтобы что-то подобное было изобретено...

Когда медики смогут получить надбавку к зарплате, которая была обещана ранее?