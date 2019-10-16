Дело о 29 млн евро: Латвия ждет доказательств их принадлежности Украине

Левитс указал, что латвийская сторона располагает постановлением суда, но процедура еще не завершена. "Существует договоренность с Украиной о том, что она предоставит соответствующие доказательства. Я думаю, что этот вопрос будет решен", - сказал Левитс, не уточнив, что он имеет в виду.

Президент подчеркнул, что Латвия выступает против отмывания денег, в свою очередь упомянутый процесс, в рамках которого было конфисковано 29 млн евро, еще не завершен, и стороны будут работать над решением данного вопроса.

Зеленский сообщил, что вопрос об этих средствах был одной из тем сегодняшних переговоров с президентом Латвии. "Мы настроены на активное сотрудничество в отношении возврата активов", - сказал Зеленский, подчеркнув необходимость поиска и других активов, которые могли быть незаконно вывезены из Украины в Латвию.

Как сообщалось, судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда на прошлой неделе признала незаконно нажитыми арестованные денежные средства в размере 29 млн евро, которые в настоящее время находятся на счетах нерезидента в Regionala investiciju banka. Эти средства решено перечислить в госбюджет, однако Украина может потребовать у Латвии вернуть данные средства, поскольку они связанны с окружением экс-президента Украины Виктора Януковича.