Самая молодая миллиардерша после развода похвасталась аппетитной попкой в мини-бикини
Недавно в средствах массовой информации появилась информация о том, что американская звезда реалити-шоу, бизнесвумен, ставшая самой молодой миллиардершей в мире, Кайли Дженнер развелась с отцом своей дочери Трэвисом Скоттом. Однако, судя по всему, знаменитость не сильно грустит и отлично проводит время на отдыхе с подругами.
В социальных сетях Кайли поделилась двумя снимками, на которых она запечатлена со спины возле бассейна, что дает прекрасную возможность разглядеть ее аппетитную попку.
Дженнер рассказала, что отправилась на отдых со своими подругами.
Кадры моментально получили массу восторженных откликов от поклонников звезды и ее сестер - Хлои, Кортни и Ким.
Напомним, не так давно Дженнер опубликовала пикантный снимок из их со Скоттом фотосессии для журнала Playboy. В интервью пара откровенно рассказала о том, как улучшилась их интимная жизнь после рождения дочери.
Пара начала свои отношения в апреле 2017 года, а 1 февраля 2018-го на свет появилась Сторми.
Галерея: Кайли Дженнер и Трэвис Скотт