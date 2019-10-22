Самая молодая миллиардерша после развода похвасталась аппетитной попкой в мини-бикини

Недавно в средствах массовой информации появилась информация о том, что американская звезда реалити-шоу, бизнесвумен, ставшая самой молодой миллиардершей в мире, Кайли Дженнер развелась с отцом своей дочери Трэвисом Скоттом. Однако, судя по всему, знаменитость не сильно грустит и отлично проводит время на отдыхе с подругами.