"Как Моника Белуччи": Серябкина показала фанатам роскошное декольте

Ольга часто публикует фотографии, на которых на ней практически нет одежды. В этот раз певица предстала перед подписчиками не только в весьма соблазнительном, но и интересном образе.

На экс-солистке Serebro был надет эффектный черно-розовый жакет с воланами и глубоким декольте. Волосы Серябкиной были аккуратно уложены в низкий хвост или пучок, а в ушах сверкали огромные серьги.

Поклонникам образ певицы явно пришелся по душе. Фанаты отметили, что Ольга как всегда выглядит сногсшибательно, а одна подписчица указала, что на фотографиях Серябкина похожа на итальянскую модель и актрису Монику Белуччи.

"Как Моника Белуччи!", - написала девушка.

Напомним, недавно Ольга Серябкина дала интервью Ксении Собчак и стала последним гостем ее передачи "Осторожно, Собчак!".