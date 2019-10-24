Во вторник в Страсбурге было представлено исследование о влиянии проекта "Газпрома" на Европу.

Президент фонда "Свободная Росиия" Наталья Арно указывает, что отношения с официальными лицами в Берлине, где много лоббистов "Газпрома", создают серьезные проблемы. Здесь она упоминает "газовую коррупцию", которую разворачивает "Газпром".

"Чем больше мы изучали, тем больше понимали, что этот проект выгоден только Кремлю. Важно понимать, что существует разница между Кремлем - путинской Россией и Россией и ее народом.

Нам не нравится, когда Россия расширяет свою экономическую монополию, а также нарушает права человека и другие правила".

Вот почему бывшие российские политики и аналитики провели исследование под названием "Rethink The Deal", в рамках которого было изучено, сколько этот российский газопровод будет стоить Евросоюзу.

Бывший вице-министр энергетики России Владимир Корчемкин заявил, что российская программа "оптимизации" в значительной степени "отключает" Украину от рынка газа. Вот почему России нужен новый газопровод в обход Украины.

"Я поражен тем, как легко Кремлю удалось продать этот проект, используя дезинформацию, ложные и вымышленные факты. Реально "Северный поток-2" на европейском рынке ничего не изменит. Рынок не изменится, но станет еще хуже. История успеха этого проекта - успешная пропаганда "Газпрома"", - говорит Корчемкин.

Бывший российский вице-министр указал, что главные выгоды от проекта "Северный поток-2" будут в управлении "Газпрома", а не Европы.

Британский эксперт Алан Райли отмечает, что Советский Союз не был агрессивным государством в последние годы, чего не скажешь о современной России. Вместе с тем цели российского газового рынка, которые зачастую являются политически мотивированными, также различаются.

В результате российской политики строительство газопроводов в Германию ставит ее же в невыгодное положение - Германия и остальная часть Западной и Центральной Европы очень уязвимы.

Илья Заславский, представитель фонда "Свободная Россия", заявил, что некоторые западные чиновники отказываются сотрудничать с представителями российского демократического движения. Он отмечает, что заключенные контракты с "Газпромом", например, играют важную роль в Нидерландах.

"Правительство Нидерландов не проводило никаких исследований, поэтому оно не знает, можно ли и как заменить проект "Северный поток-2". Мы старались побудить их просто подумать о том, что может измениться. Но еще хуже с Берлином - чиновники боятся говорить об альтернативах "Северный поток-2". Мне кажется, что среди немецких чиновников есть некоторые страхи", - говорит Заславский.

Он рассказывает, что "Газпром" установил полную монополию в России и продолжает успешно вести бизнес в мире, став третьим по величине поставщиком газа. Однако "Северный поток-2" также оказывает очень негативное влияние на окружающую среду Европы, загрязняя Балтийское море, особенно побережье Германии. В то время как Европа пытается стать более зеленой, этот газопровод имеет противоположный эффект.