Высокая цена, которую придется заплатить Европе и России за проект "Северный поток-2"
Газопровод "Северный поток-2" вызвал широкую дискуссию во всем Европейском Союзе. Европейские компании, которые выразили готовность сотрудничать с российским газовым концерном "Газпром", охарактеризовали проект как коммерческую сделку. Однако на самом деле российский газопровод "Северный поток-2" считается реальной угрозой для Европы, поскольку его можно использовать в качестве геополитического инструмента.
Во вторник в Страсбурге было представлено исследование о влиянии проекта "Газпрома" на Европу.
Президент фонда "Свободная Росиия" Наталья Арно указывает, что отношения с официальными лицами в Берлине, где много лоббистов "Газпрома", создают серьезные проблемы. Здесь она упоминает "газовую коррупцию", которую разворачивает "Газпром".
"Чем больше мы изучали, тем больше понимали, что этот проект выгоден только Кремлю. Важно понимать, что существует разница между Кремлем - путинской Россией и Россией и ее народом.
Нам не нравится, когда Россия расширяет свою экономическую монополию, а также нарушает права человека и другие правила".
Вот почему бывшие российские политики и аналитики провели исследование под названием "Rethink The Deal", в рамках которого было изучено, сколько этот российский газопровод будет стоить Евросоюзу.
Бывший вице-министр энергетики России Владимир Корчемкин заявил, что российская программа "оптимизации" в значительной степени "отключает" Украину от рынка газа. Вот почему России нужен новый газопровод в обход Украины.
"Я поражен тем, как легко Кремлю удалось продать этот проект, используя дезинформацию, ложные и вымышленные факты. Реально "Северный поток-2" на европейском рынке ничего не изменит. Рынок не изменится, но станет еще хуже. История успеха этого проекта - успешная пропаганда "Газпрома"", - говорит Корчемкин.
Бывший российский вице-министр указал, что главные выгоды от проекта "Северный поток-2" будут в управлении "Газпрома", а не Европы.
Британский эксперт Алан Райли отмечает, что Советский Союз не был агрессивным государством в последние годы, чего не скажешь о современной России. Вместе с тем цели российского газового рынка, которые зачастую являются политически мотивированными, также различаются.
В результате российской политики строительство газопроводов в Германию ставит ее же в невыгодное положение - Германия и остальная часть Западной и Центральной Европы очень уязвимы.
Илья Заславский, представитель фонда "Свободная Россия", заявил, что некоторые западные чиновники отказываются сотрудничать с представителями российского демократического движения. Он отмечает, что заключенные контракты с "Газпромом", например, играют важную роль в Нидерландах.
"Правительство Нидерландов не проводило никаких исследований, поэтому оно не знает, можно ли и как заменить проект "Северный поток-2". Мы старались побудить их просто подумать о том, что может измениться. Но еще хуже с Берлином - чиновники боятся говорить об альтернативах "Северный поток-2". Мне кажется, что среди немецких чиновников есть некоторые страхи", - говорит Заславский.
Он рассказывает, что "Газпром" установил полную монополию в России и продолжает успешно вести бизнес в мире, став третьим по величине поставщиком газа. Однако "Северный поток-2" также оказывает очень негативное влияние на окружающую среду Европы, загрязняя Балтийское море, особенно побережье Германии. В то время как Европа пытается стать более зеленой, этот газопровод имеет противоположный эффект.
"На наш взгляд, основными выгодами в Европе будут представители "Газпрома" в ЕС, а также местные немецкие и голландские газовые компании. Если Украина будет полностью исключена из рынка поставок газа, возникнет серьезный недостаток. Кто за него заплатит? Европейский Союз? Я сомневаюсь в этом. Однако немецкие чиновники считают, что проект газопровода "поможет либерализовать рынок газа в самой России".
Однако Путин может лично отключать и регулировать потоки газа, принимая политические и выгодные решения. У украинской системы есть два нюанса: она может обеспечивать новые поставки газа в Европу, когда это необходимо, и у нее есть несколько газохранилищ, которые обеспечивают Европу дополнительными возможностями поставок. У "Северного потока-2" такой возможности нет", - поясняет Заславский.
Эксперты обеспокоены тем, что используя проект "Газпрома", обычным потребителям придется платить больше за газ - и это будет проблема не только Западной Европы, но и Восточной Европы, и это будет результат массовой коррупции России.
Одна из целей этого проекта - наказать Украину, отключив ее от европейского газового рынка и фактически подвергнув Европу различным рискам.
"Очень сложно найти чиновника в "Газпроме", который не был бы коррумпирован. Серьезно", - заключает Заславский.
Согласно исследованию, газопровод "Северный поток-2" принесет в Европу "не только газ, но и коррупцию, которая сможет изменить демократические ценности и институты".
За "Северный поток-2" акционеры "Газпрома" должны будут заплатить более 40 млрд евро. Более 31 миллиарда евро будет покрыто за счет местных ресурсов, включая повышение цен на газ для российских потребителей.
Ранее уже было доказано, что в проектах "Газпрома" "Северный поток-1" и "Северный поток-2", ближайший круг людей Владимира Путина добились того, что получая больше денег, элите легче стало сокращать демократические процессы в России.
Фактически - взимая плату за выгодные проекты "Газпрома" с местных потребителей, а не акционеров.
Правозащитник Владимир Осечкин отмечает, что в России тысячи заключенных насильно вынуждены работать на строительстве "Северного потока-2".
"Фактически, нынешняя российская система реализует ГУЛАГ 21-го века, и ничего особо не изменилось со времен репрессий советской эпохи. Права человека не соблюдаются. Если люди отказываются работать 45-50 часов сверхурочно в неделю, они сталкиваются с риском пыток и даже сексуального насилия. Бывшие сотрудники тюрем говорят, что заключенным приходилось работать каждый день с восьми утра до одиннадцати вечера. В течение последних восьми лет правозащитники регулярно сообщали о пытках и других нарушениях прав человека в отношении людей в заключении", - отмечает Осечкин.
Отмечается, что те работники, которые жалуются на тяжелые условия труда, находятся под огромным давлением со стороны российских спецслужб, которые пытаются заставить заключенных молчать. Осечкин призывает Европарламент действовать и оказывать давление на Россию, чтобы остановить деятельность ГУЛАГа 21-го века в России.
Эксперты в Страсбурге считают, что также необходимо более широко говорить о поставках сжиженного газа в Европу, что значительно повысит энергетическую независимость восточноевропейских стран, тем самым уменьшив влияние "Газпрома" и Кремля на Восточную Европу.
Однако и в этом вопросе приходится сталкиваться с проблемами кремлевской пропаганды и искаженных фактов, которым склонны доверять даже высокопоставленные чиновники.