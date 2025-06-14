После начала войны в Украине экспорт товаров из России увеличился на 18%, подсчитал Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне. Этот рост не остановили ни война, ни западные санкции, ни спад торговли с Европой.
Несмотря на западные санкции, экспорт из России в 20 стран - крупнейших торговых партнеров вырос за время войны в Украине на 18%, до 330 млрд долларов. Такие подсчеты с поправкой на инфляцию содержатся в докладе, опубликованном в пятницу, 13 июня, Институтом немецкой экономики (IW) в Кёльне. Он сравнил экспортные данные РФ за 2024 и 2021 годы.
Среди торговых партнеров РФ - Турция, Бразилия и Израиль
"Военная казна Путина остается хорошо наполненной", - говорится в пресс-релизе IW. По его данным, главным торговым партнером России в 2024 году стал Китай. Он закупил российских товаров на 130 млрд долларов. С 2021 года этот показатель вырос на 67%.
На втором месте по импорту товаров из РФ - Индия. До войны она была на 12-м месте, с тех пор поставки в эту страну выросли на 680%. Большая их часть приходится на нефть.
В числе важнейших торговых партнеров РФ немецкие экономисты также назвали Бразилию и Турцию. Поставки российских товаров в Армению после начала войны выросли на 423%, в Узбекистан - на 125%. В Израиль - на 240%, в основном это также нефть.
Спад торговли с Европой и перенаправление экспорта
В то же время поставки в Германию упали на 92%, то есть практически сошли на нет. В Италию - снизились на 83%, в Чехию - на 51%. Экономисты IW делают вывод о "перенаправлении торговых потоков" из России, особенно в страны третьего мира.
"Несмотря на все европейские усилия, военная казна Путина не пустеет. Режим ловко использует лазейки в санкциях для наращивания финансовых ресурсов. Предварительные данные за 2025 год также показывают, что в этом мало что изменилось", - пишет IW.
Там считают, что наибольший удар по экспорту РФ могло бы нанести снижение порога цен на российскую нефть и санкции против "теневого флота" нефтетанкеров.
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