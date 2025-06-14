Несмотря на западные санкции, экспорт из России в 20 стран - крупнейших торговых партнеров вырос за время войны в Украине на 18%, до 330 млрд долларов. Такие подсчеты с поправкой на инфляцию содержатся в докладе, опубликованном в пятницу, 13 июня, Институтом немецкой экономики (IW) в Кёльне. Он сравнил экспортные данные РФ за 2024 и 2021 годы.

Среди торговых партнеров РФ - Турция, Бразилия и Израиль

"Военная казна Путина остается хорошо наполненной", - говорится в пресс-релизе IW. По его данным, главным торговым партнером России в 2024 году стал Китай. Он закупил российских товаров на 130 млрд долларов. С 2021 года этот показатель вырос на 67%.

На втором месте по импорту товаров из РФ - Индия. До войны она была на 12-м месте, с тех пор поставки в эту страну выросли на 680%. Большая их часть приходится на нефть.