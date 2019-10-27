Путешествие в Испанию: День четвертый. Русскоговорящие в Аликанте, цены на недвижимость и караоке

Наш четвертый день начался с похода на пляж. Погода была шикарная – 23 градуса. Мы с удовольствием искупались и позагорали.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

На обед мы решили отправиться в ресторан La bodeguita del barria. Хозяин заведения голландец. Он 19 лет назад переехал в Аликанте. Живет здесь и держит ресторан. Очень радушный и милый человек.

Мало того, что он нас дважды угостил бесплатным кофе, нам еще сделали хорошую скидку на обед – 50%.

Это пришлось кстати, так как еда была невероятно соленой.

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова

После обеда мы отправились в живописный квартал Санта-Круз. Он состоит из небольших разноцветных домиков, которые разделяют маленькие многоярусные улочки.

На одной из таких улочек мы встретили русскоговорящую женщину Марию. Она рассказала, что сама из Львова. Ее дочь оставила работу в Центробанке Москвы и переехала сюда. Сначала они купили имущество в Аликанте, чтобы было. Выбирали по Интернету, поэтому не особо знали, что покупают. В итоге купили квартиру в 140 кв.м за 28 тысяч евро. Правда квартира оказалась довольно далеко от центра. До нее надо добираться на автобусе. Мария подчеркнула, что иметь жилье в Аликанте выгодно – его можно сдавать. Сама она сейчас живет в самом центре, там счета вместе с платежами за газ и электричество составляют около 1000 евро. Пока мы разговаривали у ног стояла маленькая девочка и резвились два йоркширских терьера – Габи и Бон. Девочка оказалась внучкой Марии. Как пояснила женщина, малышка уже знает испанский и ходит в местную школу.

Галерея: Путешествие в Испанию. День четвертый

Кстати, мы сравнили цены на апартаменты у моря и на небольшие виллы. Стоимость не так уж и отличается от центра Риги или Юрмалы. Действительно, купить недвижимость в Испании – не такая уж и плохая идея!

Покинув квартал Санта-Круз, мы отправились в сторону порта. Там расположился яхт-клуб и музей. Слева от него терминал, где пассажиров ожидал огромный круизный лайнер. Справа большой комплекс развлечений – несколько ресторанов, баров, клубов и казино. Прогуливаясь мы увидели рекламу караоке-клуба со словами хита Григория Лепса "Рюмка водки на столе". Упустить такую возможность мы не могли!

Галерея: Караоке в Испании

Караоке-клуб Feelings оказался просторным и уютным. Правила там были простые: один напиток – одна песня. Цены невероятно демократичные, поэтому мы задержались аж на 6 песен!

ФОТО: личный архив/ Раиса Смирнова