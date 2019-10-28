Чудо природы: бездомная собачка с настоящими бровями стала звездой
В Братске (город в Иркутской области России) женщина забрала из приюта бездомную собаку. Казалось бы, рядовой случай. Если бы не одно "но". Трогательную историю рассказал канал НТС.
Этому милому созданию - место на конкурсов красоты, однако судьба распорядилась иначе. Собака, форме и окрасу бровей которой могут позавидовать и люди, - бездомная. Но жители Братска, а именно там четвероногая красотка стала знаменитостью, просто не могли пройти мимо такого чуда природы. За несколько часов животное стало звездой соцсетей...
Красавчик, а если быть точнее - красавица надолго на улице не задержалась. Местная жительница увезла ее в приют. Там собаке дали имя Фрида и определили, что ей около полугода...
Теперь у животного есть дом и... новое имя. Отныне уникальную собачку зовут Бетти. Осталось лишь сделать все прививки и получить паспорт. И вот она - новая жизнь! С хозяином, домом и бесконечной любовью.
Подробнее - в видеорепортаже ниже!