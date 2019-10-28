Чудо природы: бездомная собачка с настоящими бровями стала звездой

Этому милому созданию - место на конкурсов красоты, однако судьба распорядилась иначе. Собака, форме и окрасу бровей которой могут позавидовать и люди, - бездомная. Но жители Братска, а именно там четвероногая красотка стала знаменитостью, просто не могли пройти мимо такого чуда природы. За несколько часов животное стало звездой соцсетей...