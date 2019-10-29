Фото: Яна Брук рассказала, как оказалась в полотенце у Рижского замка

На прошлой неделе в Сети активно обсуждали видео блогера из Риги Яны Брук, которая якобы в одном полотенце прогуливается вдоль стен Рижского замка. Об этом ролике написало несколько латвийских изданий. Русский TVNET связался с девушкой и выяснил, что происходило на самом деле.
Как оказалось, блогер не была обнаженной. На ней была одежда и сверху было замотано полотенце. На набережной 11 ноября Яна вместе со съемочной командой делала очередную фотосессию.
"Я не была голой... Мы просто хотели сделать позитивную фотосессию. Идея заключалась в том, чтобы показать героиню, которая долго собирается и опаздывает на работу", - рассказала Яна.
Девушка посетовала, что некоторые новостные порталы просто взяли ее короткий ролик в Instagram и даже не спросили, что она делала у стен Президентского дворца.
"Написали, что я голая, хотя это было не так. Могли и у меня спросить... На фото видно, что у меня трусы", - отметила она.
Кадры с Яной Брук в полотенце приобрели огромную популярность. Комментаторы поделились на два лагеря. Одна часть посчитала поступок неприемлемым, а другая часть была уверена, что блондинка снимается в купальнике.
Галерея: Яна Брук у стен Рижского замка