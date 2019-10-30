"Очень близкая связь": Максим Фадеев рассказал про особые отношения с Линдой

Писать музыку Максим Фадеев начал в 17 лет, после того как врачи буквально вернули его с того света.

Одним из первых и удачных проектов Фадеева стала экстравагантная певица Линда, ставшая знаменитой в середине девяностых годов.

Ее образ и стиль придумала супруга Максима Фадеева Наталья. Сама Наталья не любит публичности и старается находиться в тени. Особенным поворотом в их супружеской жизни стала смерть их новорожденной дочери по трагической вине врачей.

"Наташа была стилистом и визажистом Линды... Музыка, стиль музыки, даже все, что сыграно внутри - это играл я и пел тоже...", - признался Фадеев.

Тогда "природная скромность" не позволила Фадееву указать в аранжировке свое имя.

Во время откровенного интервью продюсер заявил, что именно Линда была единственной певицей в его жизни, которая выполняла все его установки.

"Она [Линда - прим.ред.] была самым лучшим артистов в моей жизни... Она доверяла мне и слушала то, что ей говорят. Она полностью выполняла все задачи, что перед ней стояли", - отметил он.

Линда ФОТО: Пресс-фото

Фадеев отметил, что многие артисты уверены, что они все знают, а Линда доверяла ему.

"С Линдой нас познакомил Федя Бондарчук. Он крестный отец проекта Линда. Федя познакомил меня также с ее отцом и после этого все закрутилось", - сказал Максим Фадеев.

Все закончилось, когда в их отношения внешался отец девушки.

"Просто однажды в наши отношения сильно вмешался ее отец. Мы не договорились. Я скажу так. Поэтому мне пришлось уйти... Дальше события развивались странно. Может быть когда-нибудь я напишу об этом в книжке... Я к ней отношусь тепло... И она любила меня и я... Мы расходились очень страдая", — сказал Максим Фадеев.

С тех пор продюсер не общался с певицей. Он подчеркнул, что "отрезает в этой жизни один раз" - "дружит один раз", "любит один раз".

"Все по одному разу. Я не умею в воздухе переобуваться. Я однажды ляпнул, что сбрею бороду только, когда похудею... Вот уже шесть лет хожу с бородой", - пояснил он.

Фадеев пояснил, что хотел наладить отношения с Линдой. Он даже пытался это сделать. Но артистке 290 лет про него рассказывали ужасные вещи и связь была потеряна.

"Это была очень человеческая, очень близкая связь. Это были классные отношения. Она до сих пор предана делу. Разве это не ценно?", — сказал он.