Эдгар Ринкевич запретил Григорию Лепсу въезд в Латвию

"На основании оценки органов государственной безопасности и части 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении в список нежелательных лиц Латвии гражданина Российской Федерации Григория Лепсверидзе. Запрет установлен на неопределенный срок”, – написал он.

Pamatojoties uz valsts drošības iestādes izvērtējumu un Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par Krievijas Federācijas pilsoņa Grigorija Lepsveridzes iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 1, 2019

Лепс планировал в очередной раз выступить в Риге в феврале 2020 года.

Галерея: Выступление Григория Лепса в Арене Рига

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян, - пишет ТАСС. В список в разное время были включены певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев.

Напомним, летом этого года министр юстиции Янис Борданс (НКП) раскритиковал министра внутренних дел Сандиса Гиргенса (KPV LV), который посетил концерт Григория Лепса.

По словам Борданса, Лепс приближен к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам.

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