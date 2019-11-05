Бондарс: комиссия Сейма готова выделить на рассмотрение предложений по бюджету четыре дня

Предложения к законопроекту о государственном бюджете на 2020 год комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) начнет рассматривать в четверг, 7 ноября, и продолжит в пятницу, а также в понедельник и во вторник, если это будет необходимо, сообщил Латвийскому радио руководитель комиссии Мартиньш Бондарс.