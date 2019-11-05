Вт, 5.11.2019
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  • Бондарс: комиссия Сейма готова выделить на рассмотрение предложений по бюджету четыре дня

Бондарс: комиссия Сейма готова выделить на рассмотрение предложений по бюджету четыре дня

Мартиньш Бондарс

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Предложения к законопроекту о государственном бюджете на 2020 год комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам) начнет рассматривать в четверг, 7 ноября, и продолжит в пятницу, а также в понедельник и во вторник, если это будет необходимо, сообщил Латвийскому радио руководитель комиссии Мартиньш Бондарс.

"Бюджет - это представление правительства о том, как мы будем жить в следующем году, поэтому я думаю, что никаких существенных изменений в этом отношении не будет", - сказал он.

Также Бондарс отметил, что законопроект о финансировании партий планируется одобрить в том виде, в каком он подан.

Перед рассмотрением предложений по бюджету в комиссии заключение по ним должно дать правительство, поэтому в среду, 6 ноября, созвано его внеочередное заседание.

Как сообщалось, в целом по проекту бюджета и сопровождающим его законопроектам ко второму чтению получено 324 предложения.

Сейм планирует утвердить бюджет на следующий год в окончательном чтении 13 ноября.

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