Председатель комиссии Сейма по бюджету и финансам Анда Чакша ("Новое Единство"), ответственная за продвижение поправок в Сейме, ранее заявила, что рабочим языком в кредитных учреждениях должен быть латышский.

Поэтому поправками предполагается дополнительно укрепить использование государственного языка, четко закрепив, что у клиентов банков в Латвии есть право получать финансовые услуги на латышском языке.

Таким образом, основным языком во всех цифровых средах, в коммуникации, документации, а также при обслуживании в отделениях станет латышский язык.

Требование об использовании латышского языка в кредитных учреждениях должно быть обеспечено не позднее 30 сентября этого года.

Кроме того, поправки предусматривают, что кредитное учреждение в Латвии может самостоятельно определить, какой официальный язык государства-члена или страны-кандидата ЕС использовать дополнительно для общения с клиентами.

В соответствии с изменениями, предоставление услуг и оформление финансовых документов для иностранных клиентов также возможно на любом другом официальном языке ЕС или страны-кандидата, при условии согласия клиента и возможности банка обеспечить это.

Дополнительный язык может использоваться в цифровых интерфейсах, приложениях, на веб-сайтах, в колл-центрах. Выбор клиента, например, нажатием соответствующей клавиши, будет считаться согласием на использование конкретного языка.

Поправки к Закону о кредитных учреждениях также предусматривают расширение круга субъектов, которым может предоставляться информация, не подлежащая разглашению, о портфеле проблемных кредитных договоров.