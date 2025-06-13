6 июня 2025 года в пункт таможенного контроля Гребнево въехал грузовик с государственным регистрационным номером Болгарии. Он был на пути в Россию. При проведении контроля должностные лица таможни выяснили, что лицо перемещает в грузовом отделении транспортного средства летательный аппарат, на который не заявлена таможенная процедура.

Regula1, которой установлены санкции против России, предусматривает запрет прямо или косвенно любому физическому или юридическому лицу, подразделению или структуре в России или для использования в России продавать, поставлять, передавать или экспортировать товары и технологии, пригодные для использования в авиации.

При оценке информации, указанной в представленных по требованию таможни технических документах, было констатировано, что перемещенный летательный аппарат классифицируется товарным кодом главы 88 Комбинированной номенклатуры (КН) Европейского Союза.

Таможня запретила вывезти в Россию подсанкционный товар - летательный аппарат Фото: Valsts ieņēmumu dienesta foto

Поскольку все товары с товарным кодом главы 88 КН включены в часть А приложения XI к Регламенту, их экспорт в Россию запрещен. Таким образом, дальнейшее перемещение транспортного средства с находящимся в нем летательным аппаратом было запрещено.

При установлении во время таможенного контроля признаков преступного деяния материалы дела переданы в Управление налоговой и таможенной полиции VID. Начат уголовный процесс по статье 84 Уголовного закона о возможной попытке нарушения международных организаций и установленных Латвийской Республикой санкций.

Чтобы не допустить перемещения товаров, попавших под санкции, через внешнюю границу Европейского союза, в первые пять месяцев 2025 года Таможенное управление VID запретило применять таможенные процедуры к 956 грузам с попавшими под санкции товарами. В этом году предотвращен ввоз в Евросоюз 159 грузов из России и Белоруссии и вывоз 797 попавших под санкции грузов из Евросоюза.