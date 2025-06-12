Pasažieru vilciens удвоит штраф за проезд без билета

AS Pasažieru vilciens (PV) с 15 июля этого года вводит изменения в порядок применения штрафов, которые предусматривают удвоение суммы штрафа за проезд без билета - до 50 евро, если штраф не будет оплачен на месте, сообщили агентству LETA на предприятии.
Новая процедура предусматривает уменьшение штрафов для пассажиров, решивших заплатить сразу контролеру, и увеличение суммы штрафа в случаях, когда оплата производится позже.
Если пассажир едет в поезде без действительного билета или не купил его, штраф составит 25 евро при оплате на месте у контролера. Однако если штраф будет выставлен и оплачен позже, сумма штрафа удвоится с 25 до 50 евро.
Для пассажиров, пользующихся льготными тарифами, но не имеющих действительного билета, штраф составит 7 евро при оплате на месте у контролера. Если же будет выставлен счет, то штраф составит 15 евро, что на 10 евро меньше, чем сейчас.
Штраф за провоз багажа или животных в поезде без билета составит 5 евро при оплате на месте у контролера и 10 евро при выставлении счета.
По словам представителей компании, цель изменений - стимулировать честную продажу билетов, сделав систему штрафов более простой и понятной.
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