Pasažieru vilciens удвоит штраф за проезд без билета

Новая процедура предусматривает уменьшение штрафов для пассажиров, решивших заплатить сразу контролеру, и увеличение суммы штрафа в случаях, когда оплата производится позже.

Если пассажир едет в поезде без действительного билета или не купил его, штраф составит 25 евро при оплате на месте у контролера. Однако если штраф будет выставлен и оплачен позже, сумма штрафа удвоится с 25 до 50 евро.

Для пассажиров, пользующихся льготными тарифами, но не имеющих действительного билета, штраф составит 7 евро при оплате на месте у контролера. Если же будет выставлен счет, то штраф составит 15 евро, что на 10 евро меньше, чем сейчас.

Штраф за провоз багажа или животных в поезде без билета составит 5 евро при оплате на месте у контролера и 10 евро при выставлении счета.

По словам представителей компании, цель изменений - стимулировать честную продажу билетов, сделав систему штрафов более простой и понятной.