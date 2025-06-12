Глава Банка Латвии: повышение налогов возможно, но приоритет - сокращение госрасходов

Он отметил, что в Латвии слишком много говорят о налогах, хотя в целом налоговая система страны хорошая: "Ее, конечно, всегда можно улучшить, но разве что немного - сделать чуть лучше".

По его мнению, при формировании бюджета на следующий год главное - это "пересмотр существующих расходов и более эффективное использование средств". Деньги нужно тратить разумно, поскольку это политическое решение - "на что мы отказываемся тратить, потому что на все не хватает средств, чтобы сделать качественно".

Также, по словам Казакса, необходимо упростить условия для роста экономики, в том числе сокращать бюрократию.

О налогах можно будет подумать позже, так как потребуется финансирование для нужд безопасности, добавил глава Банка Латвии.

Возможно, после следующих выборов в Сейм без повышения налогов не обойтись.

Например, Эстония уже повышает налог на добавленную стоимость (с 1 июля ставка PVN вырастет с 22% до 24%), и, по словам Казакса, "возможно, это будет и ответом Латвии, но в первую очередь - пересмотреть расходы и обеспечить более быстрый рост экономики, и только затем говорить о налогах".