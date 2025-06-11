МВФ критикует изменения в пенсионной системе Латвии

Отвечая на вопрос о введенном с этого года налоге солидарности, который зарегистрированные в Латвии кредитные учреждения должны платить до 2027 года с прироста прибыли, глава миссии МВФ в Латвии Луис Брандао-Маркес сказал, что МВФ видит потенциальный риск искажения рынка в этом случае.

В частности, банки могут решить больше кредитовать недвижимость вместо того, чтобы кредитовать предприятия, так как это долгосрочные кредиты и, таким образом, можно распределить влияние налога на многие годы.

"Это может повлиять на экономическую активность, так как кредиты предприятиям, как правило, более продуктивны, чем, например, кредиты на недвижимость, которая, как правило, является низкопродуктивным видом деятельности. Это одно из наших главных опасений - возможность возникновения такого нежелательного побочного эффекта, и именно поэтому мы считаем, что правительство должно пересмотреть этот налог", - сказал Брандао-Маркес.

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МВФ также критически относится к вызвавшему много споров решению перенаправить один процентный пункт социальных взносов со второго на первый пенсионный уровень, снизив взносы во второй уровень с 6% до 5%.

МВФ считает, что пенсионная система Латвии с ее тремя уровнями и системой обязательных и добровольных взносов очень хорошо отлажена, но в то же время важно увеличить взносы во второй и третий пенсионные уровни и обеспечить подход к пенсионным фондам с учетом жизненного цикла, чтобы повысить их доходность.

Как уже сообщалось, миссия МВФ в Риге проходила с 26 мая по 6 июня.