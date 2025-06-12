Что произойдет, если в Латвии не будут развиваться ветропарки? Мнение Latvenergo

Latvenergo указывает, что в соседних с Балтией странах, с которыми у региона существуют энергетические соединения, таких как Швеция, Финляндия и Польша, в последние годы развитие ветропарков происходило умеренными темпами, и ситуация различается по странам. Это связано с трудностями в согласовании проектов и привлечении инвестиций.

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По данным операторов систем, в первой половине 2025 года в Литве будет наибольшая установленная мощность ветропарков среди стран Балтии - 1683 мегаватта (МВт), что на 23% больше по сравнению с 2024 годом. Далее следует Эстония с 682 МВт (рост на 34%). В то же время в Латвии установленная мощность ветропарков в 2025 году составляет 136 МВт - точно так же, как и в 2024 году.

"Такая неравномерная динамика развития ветропарков между странами Балтии, если тенденция сохранится, может в будущем привести к тому, что различия в ценах между Латвией и соседними странами на бирже Nord Pool возрастут.

Это связано с межсетевыми соединениями. Например, если в Литве и Эстонии ветропарки произведут большой объем электроэнергии, но ее невозможно будет импортировать в Латвию, в отдельные периоды в Латвии могут сложиться более высокие цены на электроэнергию по сравнению с соседними странами", - поясняют в Latvenergo.

Latvenergo отмечает, что даже с текущими установленными мощностями ветропарков в странах Балтии уже можно наблюдать влияние на средние цены на бирже Nord Pool, однако необходимо учитывать, что регион по-прежнему находится в дефиците электроэнергии, то есть часть потребностей в течение года покрывается за счет импорта, и это делает страны зависимыми от доступности межсетевых соединений и общих тенденций на рынке энергетических ресурсов.

Представитель Latvenergo указывает, что развитие ветропарков, других видов производства энергии из возобновляемых источников, а также накопительных систем в долгосрочной перспективе позволит обеспечить более предсказуемую и стабильную цену на электроэнергию для конечных потребителей.

Это, в свою очередь, может стимулировать инвестиции со стороны потребителей - в электрификацию, создание новых производств и ускоренное развитие уже существующих.