Что произойдет, если в Латвии не будут развиваться ветропарки? Мнение Latvenergo

Если развитие ветропарков в Латвии не приблизится к уровню Литвы и Эстонии, то в будущем ценовые различия на электроэнергию между странами Балтии на бирже Nord Pool могут увеличиться. Такой вывод содержится в обзоре рынка электроэнергии AS Latvenergo.
По его словам, основа экономического роста, это способность обеспечить спрос необходимым объемом электроэнергии по наиболее конкурентоспособной цене.
Хотя уже сейчас благодаря существующим установленным мощностям ветропарков в странах Балтии можно наблюдать влияние на средние цены на бирже Nord Pool, в целом регион по-прежнему испытывает дефицит электроэнергии.
Ранее в Европе и странах Балтии эту функцию в значительной степени выполняли электростанции, работающие на ископаемом топливе, однако с развитием технологий их постепенно заменяет производство электроэнергии из возобновляемых источников - таких как ветер и солнце - в сочетании с накопительными устройствами, поскольку такие решения не зависят от колебаний цен на сырье, необходимое для генерации.
Как отмечает представитель Latvenergo, следует учитывать, что производство электроэнергии из возобновляемых ресурсов не означает, что такая электроэнергия бесплатна или не имеет стоимости - ведь необходимы инвестиции в строительство и обслуживание этих станций.
Часть часов в течение года спрос можно покрыть электроэнергией, произведенной на ветростанциях, и количество этих часов можно увеличить, дополнительно используя накопительные устройства - это создает возможности для экономического роста.
Latvenergo указывает, что в соседних с Балтией странах, с которыми у региона существуют энергетические соединения, таких как Швеция, Финляндия и Польша, в последние годы развитие ветропарков происходило умеренными темпами, и ситуация различается по странам. Это связано с трудностями в согласовании проектов и привлечении инвестиций.
По данным операторов систем, в первой половине 2025 года в Литве будет наибольшая установленная мощность ветропарков среди стран Балтии - 1683 мегаватта (МВт), что на 23% больше по сравнению с 2024 годом. Далее следует Эстония с 682 МВт (рост на 34%). В то же время в Латвии установленная мощность ветропарков в 2025 году составляет 136 МВт - точно так же, как и в 2024 году.
"Такая неравномерная динамика развития ветропарков между странами Балтии, если тенденция сохранится, может в будущем привести к тому, что различия в ценах между Латвией и соседними странами на бирже Nord Pool возрастут.
Это связано с межсетевыми соединениями. Например, если в Литве и Эстонии ветропарки произведут большой объем электроэнергии, но ее невозможно будет импортировать в Латвию, в отдельные периоды в Латвии могут сложиться более высокие цены на электроэнергию по сравнению с соседними странами", - поясняют в Latvenergo.
Latvenergo отмечает, что даже с текущими установленными мощностями ветропарков в странах Балтии уже можно наблюдать влияние на средние цены на бирже Nord Pool, однако необходимо учитывать, что регион по-прежнему находится в дефиците электроэнергии, то есть часть потребностей в течение года покрывается за счет импорта, и это делает страны зависимыми от доступности межсетевых соединений и общих тенденций на рынке энергетических ресурсов.
Представитель Latvenergo указывает, что развитие ветропарков, других видов производства энергии из возобновляемых источников, а также накопительных систем в долгосрочной перспективе позволит обеспечить более предсказуемую и стабильную цену на электроэнергию для конечных потребителей.
Это, в свою очередь, может стимулировать инвестиции со стороны потребителей - в электрификацию, создание новых производств и ускоренное развитие уже существующих.
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