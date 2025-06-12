Глава VID: во всеобщем декларировании доходов нет необходимости

Также снизился уровень взяточничества, то есть процент доходов, который предприятия неофициально платят для решения различных вопросов, составив в 2024 году 9,3%, что меньше на 0,7 процентного пункта. В то же время вырос средний процент от суммы договора, необходимый для получения государственного заказа - с 7,5% до 7,8%.

Самый высокий уровень теневой экономики по-прежнему сохраняется в строительстве - 33,8% (на 0,4 процентного пункта меньше по сравнению с 2023 годом). В розничной торговле этот показатель составил 26,2% (в 2023 году - 27%), в сфере услуг - 23,6% (в 2023 году - 26,4%), в производстве - 17,3% (в 2023 году - 18,9%), а в оптовой торговле сохранился на уровне 13%.

По шкале от одного до пяти удовлетворенность налоговой политикой в Латвии выросла с 2,6% в 2023 году до 2,65% в 2024 году.

Немного увеличилась удовлетворенность предпринимателей качеством регулирующих бизнес норм - с 3,04% до 3,06%, а удовлетворенность государственной поддержкой снизилась до 2,52% по сравнению с 2,57% в 2023 году. Удовлетворенность работой Службы государственных доходов выросла с 3,47% в 2023 году до 3,6% в 2024 году.