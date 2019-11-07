В Мексике нашли древнейшую ловушку для мамонтов

Мексиканские археологи сообщили, что обнаружили крупнейшее из когда-либо найденных кладбищ мамонтов, в котором примерно 800 костей, принадлежавших минимум 14 умершим особям, сообщает AFP.
По мнению археологов, это первая из известных ловушек для мамонтов, в которые люди загоняли этих огромных животных более 14 000 лет назад, сообщил Мексиканский национальный институт антропологии и истории.
"Это крупнейшая находка такого вида", - сказано в сообщении института.
Открытие было сделано в Тультепеке, недалеко от места, где сейчас находится новый аэропорт столицы Мехико.
На некоторых костях имелись приметы того, что на этих животных охотились, и эксперты пришли к выводу, что нашли "первую в мире ловушку для мамонтов".
Удивительные находки мамонтов в Мексике происходили и раньше. В семидесятые годы прошлого века работники во время строительства метро нашли скелет мамонта в северной части Мехико.
Галерея: В Мексике обнаружены кости мамонтов