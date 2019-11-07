В Мексике нашли древнейшую ловушку для мамонтов

По мнению археологов, это первая из известных ловушек для мамонтов, в которые люди загоняли этих огромных животных более 14 000 лет назад, сообщил Мексиканский национальный институт антропологии и истории.

"Это крупнейшая находка такого вида", - сказано в сообщении института.

Открытие было сделано в Тультепеке, недалеко от места, где сейчас находится новый аэропорт столицы Мехико.

На некоторых костях имелись приметы того, что на этих животных охотились, и эксперты пришли к выводу, что нашли "первую в мире ловушку для мамонтов".

Удивительные находки мамонтов в Мексике происходили и раньше. В семидесятые годы прошлого века работники во время строительства метро нашли скелет мамонта в северной части Мехико.