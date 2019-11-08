Газета Dienas Bizness прекратила существование

"13 апреля 1992 года на 13-м этаже Дома печати силами 13 работников вышел в свет первый номер газеты Dienas Bizness. Как мы можем заметить, стечение несчастливых чисел не помешало газете держаться в ежедневном обороте более 27 лет. За это время издание стало серьезным игроком не только в секторе традиционных СМИ - к газете добавились портал, отдел конференций, отдел брошюр, дополнительные издания прессы и др.Теперь пришло время перемен, потому что формат ежедневной деловой газеты отслужил свое", - говорится в заявлении Маршанса.

Не секрет, что во всем мире снижается спрос на печатную прессу, люди выбирают более доступные и мобильные источники новостей, отметил он. Со сменой поколений радикально изменились и привычки в чтении.

"Как я уже отмечал раньше, для этого есть объективные причины - общество потребляет новости "живьем", для новостей "на следующий день" больше нет места, потому что на следующий день будут уже другие новости. В то же время ясно, что в сегодняшнем информационном изобилии читателям нужна более глубокая новостная аналитика, углубленное видение актуальных вопросов бизнеса и политики. В дальнейшем мы будем стараться делать все это в журнале с тем же названием - Dienas Bizness", - говорится в заявлении издателя.