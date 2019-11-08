Газета Dienas Bizness прекратила существование

В пятницу вышел последний номер газеты Dienas Bizness, однако в дальнейшем под таким же названием по вторникам будет выходить еженедельный журнал, говорится в заявлении совладельца и члена правления Izdevnieciba Dienas Bizness Яниса Маршанса.
"13 апреля 1992 года на 13-м этаже Дома печати силами 13 работников вышел в свет первый номер газеты Dienas Bizness. Как мы можем заметить, стечение несчастливых чисел не помешало газете держаться в ежедневном обороте более 27 лет. За это время издание стало серьезным игроком не только в секторе традиционных СМИ - к газете добавились портал, отдел конференций, отдел брошюр, дополнительные издания прессы и др.Теперь пришло время перемен, потому что формат ежедневной деловой газеты отслужил свое", - говорится в заявлении Маршанса.
Не секрет, что во всем мире снижается спрос на печатную прессу, люди выбирают более доступные и мобильные источники новостей, отметил он. Со сменой поколений радикально изменились и привычки в чтении.
"Как я уже отмечал раньше, для этого есть объективные причины - общество потребляет новости "живьем", для новостей "на следующий день" больше нет места, потому что на следующий день будут уже другие новости. В то же время ясно, что в сегодняшнем информационном изобилии читателям нужна более глубокая новостная аналитика, углубленное видение актуальных вопросов бизнеса и политики. В дальнейшем мы будем стараться делать все это в журнале с тем же названием - Dienas Bizness", - говорится в заявлении издателя.
Журнал Dienas Bizness будет выходить по вторникам, следующий его номер выйдет 12 ноября. Параллельно продолжится развитие портала деловых новостей и формата видеоинтервью.
Izdevnieciba Dienas Bizness зарегистрировано в 1993 году. Владельцем компании является SM Investicijas, которое принадлежит в равных долях Маршансу и Янису Сварпстонсу. В прошлом году оборот предприятия составил 1,89 млн евро, убытки - 272 577 евро.