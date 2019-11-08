Главврач Больницы травматологии: скоро на двери придется вешать табличку "Закрыто"

В Больнице травматологии и ортопедии в данный момент вакантна примерно четверть или 40 должностей медсестер, рассказал передаче "900 секунд" телеканала LNT главврач больницы Угис Зариньш, сообщает агентство LETA.
Это означает, что оставшиеся работники трудятся на несколько ставок и не могут уйти в отпуск, в результате чего все чаще приходится сталкиваться с переработкой и выгоранием.
Комментируя ситуацию о недостаточном финансировании сферы здравоохранения и исходящую из этого нехватку медиков, особенно медсестер, Зариньш указал, что совсем скоро на двери больницы придется вешать надпись "Закрыто".
"Здесь больше нет речи о повышении уровня благосостояния медиков и повышении зарплат, речь идет о том, что скоро на отделения придется вешать таблички, что в связи с нехваткой сотрудников отдел к сожалении закрыт, так как работать некому," - резюмировал главврач больницы.
Говоря о прошедших в четверг акциях протеста медиков, он признал, что медики чувствуют себя обманутыми и преданными, так как многие не ушли с работы только потому, что поверили обещанию, которое в итоге выполнено не было.