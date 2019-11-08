Главврач Больницы травматологии: скоро на двери придется вешать табличку "Закрыто"

Это означает, что оставшиеся работники трудятся на несколько ставок и не могут уйти в отпуск, в результате чего все чаще приходится сталкиваться с переработкой и выгоранием.

Комментируя ситуацию о недостаточном финансировании сферы здравоохранения и исходящую из этого нехватку медиков, особенно медсестер, Зариньш указал, что совсем скоро на двери больницы придется вешать надпись "Закрыто".

"Здесь больше нет речи о повышении уровня благосостояния медиков и повышении зарплат, речь идет о том, что скоро на отделения придется вешать таблички, что в связи с нехваткой сотрудников отдел к сожалении закрыт, так как работать некому," - резюмировал главврач больницы.