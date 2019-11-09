Экс-владелец Kolonna намерена вернуться в Латвию

Известная латвийская предприниматель, которая во время кризиса 2009 года потеряла всю свою бизнес-империю и уехала из страны, в этом году собирается вернуться в Латвию. Об этом Иева Плауде рассказала в документальном проекте Русского вещания LTV7 "2009vs2019 Кризис. 10 лет challenge".
Иева Плауде была одной из самых успешных бизнес-леди в Латвии. Из года в год возглавляла топ женщин-миллионеров. У концерна Kolonna, который она в начале девяностых создала с нуля, было два больших направления: косметика и недвижимость. 25 фирм, тысяча рабочих мест. До 2008-го бизнес рос со скоростью 30-40% в год.
Но все закончилось в один день. В ноябре 2008-го государство переняло у владельцев банк Parex. Почти через месяц, в декабре, ввело ограничения — деньги больше нельзя было вынимать. На счету одной из фирм Иевы Плауде оказались заморожены почти 4 миллиона. Эти деньги, по словам предпринимательницы, должны были пойти на зарплаты работникам, аренду помещений и открытие двух новых магазинов.
"В начале прилетел немецкий партнер, мы ходили в Министерство финансов, ходили в Комиссию по рынку финансов и капитала, первые три месяца нам все время обещали, что деньги вернут. По частям. Но в итоге, их так и не вернули. Списали за долги другой нашей группы, которая занималась недвижимостью", - вспоминает Иева Плауде.
"Я в один день потеряла все, что заработала и наработала за 20 лет".
Предпринимательница прошла весь путь: от успеха до банкротства. Уехала из Латвии, к мужу в Германию. Устроилась на косметическую фабрику. Как простой специалист по закупкам. Быстро получила повышение — заняла пост директора, привлекла инвестора и с его помощью выкупила завод.
"Весь рассказ можно уложить в одно предложение. Но это 11 лет моей жизни. Это время. Жизнь в эмиграции – это только звучит хорошо. В материальном плане не было так плохо. Но мы все время мечтаем о своей родине, хотим обратно. Поэтому я счастлива, что, наконец, смогу реализовать свой план, уговорила инвестора продать фабрику уже другим владельцам. И в этом году, я очень надеюсь, что вернусь в Латвию", - говорит Иева Плауде.