Экс-владелец Kolonna намерена вернуться в Латвию

Иева Плауде была одной из самых успешных бизнес-леди в Латвии. Из года в год возглавляла топ женщин-миллионеров. У концерна Kolonna, который она в начале девяностых создала с нуля, было два больших направления: косметика и недвижимость. 25 фирм, тысяча рабочих мест. До 2008-го бизнес рос со скоростью 30-40% в год.

Но все закончилось в один день. В ноябре 2008-го государство переняло у владельцев банк Parex. Почти через месяц, в декабре, ввело ограничения — деньги больше нельзя было вынимать. На счету одной из фирм Иевы Плауде оказались заморожены почти 4 миллиона. Эти деньги, по словам предпринимательницы, должны были пойти на зарплаты работникам, аренду помещений и открытие двух новых магазинов.

"В начале прилетел немецкий партнер, мы ходили в Министерство финансов, ходили в Комиссию по рынку финансов и капитала, первые три месяца нам все время обещали, что деньги вернут. По частям. Но в итоге, их так и не вернули. Списали за долги другой нашей группы, которая занималась недвижимостью", - вспоминает Иева Плауде.

"Я в один день потеряла все, что заработала и наработала за 20 лет".

Предпринимательница прошла весь путь: от успеха до банкротства. Уехала из Латвии, к мужу в Германию. Устроилась на косметическую фабрику. Как простой специалист по закупкам. Быстро получила повышение — заняла пост директора, привлекла инвестора и с его помощью выкупила завод.