Что бы вы сделали, узнав, что ваш ребёнок гомосексуал? Сегодня мы расскажем о девушке, родители которой приняли свою дочь, несмотря ни на что.

ЛГБТ (англ. LGBT) — аббревиатура, возникшая в английском языке для обозначения лесбиянок (Lesbian), геев (Gay), бисексуалов (Bisexual) и трансгендеров (Transgender).

"Скажу сразу - я не ярый сторонник ЛГБТ, не бегаю и не кричу о том, кто я. Но я не закрыта", - с ходу начинает наша собеседница.

Её зовут Кира, ей 22 года. Родом девушка из Риги, но последние два года она живёт в Швеции. Там у неё престижная работа и друзья.

Ориентация

На вопрос, бисексуалка или лесбиянка, ответ Киры категоричен:

"Парни не возбуждают в целом. Я очень люблю мужчин, нравится как они выглядят, общаться с ними, но физически не привлекают вообще", - отвечает девушка.

Однако Кира отметила, что бывают случаи, когда такое мягкое уточнение своей ориентации не всегда доходит до адресата. Некоторым понахальнее она уже отвечает:

"Если говорить о половом инструменте [мужчины - Прим. ред. ] - я не ем ту еду, которая мне не нравится. Я не буду брать то, что выглядит для меня несимпатичным", - пояснила Кира, добавив, что часто старается перевести это в шутку, чтобы никого не обидеть.

Первый "звоночек"

- Это в Вас с детства или пришло со временем?

- Это было с детства. (..) Мне было около 9 лет, у меня была такая подружка... Она росла быстрее и у неё была очень пышная грудь. Помню, что катаюсь на качелях и думаю - какая же она красивая! Когда я это сказала в слух, меня начали называть розовой, тыкали, но я не понимала, почему.

Ну она же красивая, что я могу сделать!?

Это отношение было в детском и не пошлом тоне. Собственно после этого начались всякие переходы.

В 14 лет всё кричало о том, что со мной что-то не так. Менялось не поведение, а внешний стиль. Я на тот момент - пацанёнок. У всех [в частности у семьи - Прим. ред.] были вопросы, но никто их не задавал. Было очень трудно.

Какое-то время я сама себя не принимала. У меня были мальчики, с которыми мы держались за ручки. До 13-14 лет. После я призналась уже маме. На тот момент мама являлась самым близким человеком.

Первое "разоблачение"

Кира отмечает, что росла в "семье гомофобов", однако это отношение со временем поменялось.

"Сразу скажу, моя семья - самое главное и ценное, что есть в жизни. У нас большая и крепкая семья, вплоть до тёть, дядь, бабушек и дедушек", - с теплотой отзывается о родных девушка.

В 12 лет у Киры случился первый поцелуй с представительницей своего пола.

Как и многие дети этого возраста, девочка вела дневник, в котором расписала событие в красках. Она думала, что его никто никогда не откроет. Мама открыла.

"У мамы случилась истерика. Мы плакали вместе с ней. Я ребёнок, но уже понимала, что это неправильно, что маме больно", - вспоминает девушка.

До 15 лет мама с дочкой больше не затрагивали эту тему.

Второе разоблачение, или Принятие мамы

Киру так и тянуло к тому, что нравится. Появлялись новые друзья и знакомые, среди них и девочки-лесбиянки. Она понимала, что держать в себе это неправильно, но боялась признаться семье, так как слышала истории, когда родители после подобных признаний выгоняли своих детей из дома.

"Я знала, что родители меня любят и им плевать будет, но из-за этих историй боялась", - вспоминает Кира.

После одной из прогулок с девушкой, которая нравилась Кире, наша героиня вернулась домой "окрылённая". Она села за компьютер и начала переписываться с девушкой.

"Почему-то мама была у меня в комнате и смотрела телевизор. Получается, что она была за спиной. Вдруг спрашивает - а что это за девочка? Говорю - Алиса, новая знакомая. Мама ничего не отвечает и дальше телевизор смотрит. Через несколько минут спрашивает, нравится ли мне она.

Я сижу спиной, холодный пот, глаза в три раза больше. Мама не видит мою реакцию. И тут я поняла - если не сейчас, то никогда! Тоненьким голосом говорю - ну да. У мамы вообще никакой реакции - как лежала и телевизор переключала, так и делает это. Через пару минут спросила - мальчики же тебе тоже нравятся? У меня снова волосы дыбом. Уже поворачиваюсь к ней, смотрю в глаза и говорю - нет. Жду реакцию.

Мне было так страшно.

Она выключила телевизор, встала и ушла в другую комнату. Слышу - наливается что-то в стакан и резко ставится на стол. Она позвала меня к себе. Эти действия заняли минуту, а для меня словно вечность прошла.

Мама снова наливает в стакан - уже вижу, что виски. Залпом выпивает. И говорит - рассказывай. Подхожу и сажусь на противоположном краю дивана.

С каждым часом я садилась всё ближе к маме.

Долго длился этот разговор. Мы обнялись и поплакали. Я рассказала ей абсолютно всё - что можно и нельзя.

Всё, о чём меня попросила мама - не говорить бабушке с дедушкой, мол - бабушка ещё поймёт, а дедушка нет. Вот такое было принятие с её стороны.

"Начинаете видеть подобных"

Сейчас мама для Киры - самый лучший и верный друг. По её словам, они даже могут и обсудить, какая девушка ей может понравиться.

- А как Вы распознаёте принадлежащих к ЛГБТ?

- Если у вас есть хотя бы один знакомый из ЛГБТ, с которым общаетесь, то вы начинаете видеть подобных. Подмечаете движения, походку, манеру движения.

Скажу так - рэперы видят рэперов, а металисты металистов. Тут точно также. (..) По внешности, скорее всего, я скажу кто гей, а кто натурал.

Отношения с остальными родными

С отцом же ориентация дочери никогда не обсуждалась, по словам девушки он всё понимает, но не хочет это обсуждать. Но справедливости ради она отметила:

"Однажды он сказал - мне всё равно, с кем, просто будь счастливой".

Кира рассказала, что в семье бывали конфликты на этой почве, например, с двоюродной сестрой, но, как правило, они сходят на нет, поскольку "они любят друг друга".

"Я счастливый человек в этом плане", - с гордостью отзывается о своей семье Кира.

Отношение к гей-парадам

Так уж получилось, что Кира со стороны наблюдала несколько таких мероприятий в разных странах.

"Чаще всего это какой-то перебор пошлости.

С одной стороны я понимаю, почему так. Всю жизнь их [ЛГБТ - Прим.ред. ] притесняют, не дают открыться, у них есть вот этот один час в год, когда они смогут надеть всё, что захотят, потанцевать, поцеловаться на людях. Как это делают гетеросексуальные пары. Просто когда, это слишком долго "сжимается", тогда всё это взрывается и выглядит пошло", - поясняет девушка, добавив, что поддержит мероприятие, но сама "не будет плясать и целоваться на публику".

Галерея: "Europride 2015" в Риге

Латвия vs Швеция

По словам Киры, переезд в Швецию с ориентацией никак не связан.

"Просто я себя чувствовала замкнуто. В Латвии слишком серые люди, злые и много проблем. Я понимаю, почему. Сама отсюда", - отмечает девушка.

Кира рассказала, что в обеих странах значительного дискомфорта не ощущала, однако разница есть. В то время, как в Латвии мужчины не всегда могут до конца поверить в то, что Кира лесбиянка и хотят доказать ей обратное, в Швеции - никому до этого нет дела.

"В Швеции вообще проблем с этим нет. Тут в принципе не задают этот вопрос, потому что здесь каждое заведение и место - gay-friendly. Каждое! Единственный гей-парад, который мне понравился - был в Швеции.

Здесь - это праздник всех людей, которые любят. Просто праздник любви. Швеция преподнесла это так.

Дело в том, что даже гетеросексуальные пары относятся к этому дню как к празднику любви. Лично встречала гетеросексуала, который сказал - завтра прекрасный день. На вопрос, что за день? Он ответил: "Гей-парад. Возьму жену и детей, пойдём праздновать", - по словам Киры - это очень краткое описание отношения к ЛГБТ в Швеции.

В интервью с парнем гоу-гоу, который является бисексуалом с детства, он затронул тему того, прилипает ли сексуальность. Кира на этот вопрос однозначно не может ответить, хотя раньше больше склонялась к тому, что ориентация - это врождённое. Однако, по её словам, позиция пошатнулась после длительного общения со шведами.

"Тут абсолютно нормально, если ты десять лет прожила с мужчиной, у вас двое детей и в один момент понимаешь - всё, надоело. Я лесбиянка и мужчины меня больше никак не касаются с этого момента. И да, они перенастраиваются и идут по девушкам. Мне это не очень понятно... Ну когда это не твоё, ты не сможешь себе это навязать. Тебе будет очень плохо", - рассказывает Кира.

Лесбиянка с воспитанием гетеросексуала

- Вы согласны с тем, что в семье геев ребёнок тоже будет геем?

- Не согласна. У меня есть примеры, когда у двух мужчин или двух женщин были дети. И вот дети росли и знали, что когда-нибудь, возможно, им понравится представитель своего пола - но нет. Они создавали свою семью с уже противоположным полом.

Ну это точно такие же ситуации, как когда в семье гомофобов рождается лесбиянка [смеется].

- Как Вы думаете, есть ли разница между семьями гетеросексуалов и гомосексуалов?

- Отличие гомосексуальной семьи от гетеросексуальной в том, что в первой дети сразу понимают, что такая любовь тоже существует. В гетеросексуальных - дети видят только один пример.

Когда они сталкиваются с тем, что чувствуют что-то к своему же полу - они должны ломать себя.

Вот и разница двух семей.

"Ребёнку нужен отец"

Кира хочет детей, но вопрос "с кем?" - оказался для неё очень трудным.

"Мои родители дали такую любовь, что не знаю, кому её раздать. Я очень хочу детей, но физически привлекают меня только женщины. У ребёнка должен быть отец. Готова ли я переступать через себя и жить с каким-то мужчиной? Меня же всё равно будет тянуть к девушкам. Зачем это?" - признаётся девушка.

Говоря о том, что ребёнок может быть и в семье без мужчины, Кира отмечает, что ей важно, чтобы у малыша был отец:

"У меня есть пример, и мне бы хотелось, чтобы у ребёнка был отец. Это противостояние во мне - нравятся девушки, а воспитание гетеросексуала".

Говоря о будущем, она отметила, что обещала родителям, что они станут бабушкой и дедушкой, но как выполнить обещание, она ещё в раздумьях.