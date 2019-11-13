"О, божечки!" от выдры с Аляски: самые смешные фотографии дикой природы за 2019 год

Титул победителя 2019 года получил кадр фотографа Сары Скиннер, который она назвала "Хватай жизнь за...!".

ФОТО: Sarah Skinner/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фотография была сделана в Ботсване. "Мое сердце греет то, что эта фотография приумножает смех и радость в мире", - признается Скиннер. "Надеюсь и призываю каждого помочь сохранению всех пород диких животных, чтобы они остались и для следующих поколений", - добавила она.

Фотографы из 68 стран для этого конкурса в этом году прислали 4000 фотографий. Организаторы конкурса выбрали 40 финалистов и позднее - главного победителя, а также лучшие фотографии в нескольких категориях.

ФОТО: Harry Walker/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Приз зрительских симпатий от партнера Affinity Photo получила фотография выдры с Аляски Гарри Уокера с названием "О, божечки".

В других категориях победила фотография "Семейная ссора" с красочными птицами в Хорватии, а также фотография под названием "Все начинается с любви" - на четырех кадрах показана история любви белок.

ФОТО: Elaine Kruer/Comedy Wildlife Photography Awards 2019

The Comedy Wildlife Photography Awards когда-то основали профессиональные фотографы и защитники природы Пол Джойнсон-Хикс и Том Саллам. Они популяризируют не только смешные кадры диких животных уходящего года, но и необходимость сохранять многообразие пород.

Организаторы призывают каждого заботиться о природе элементарными способами - закупаться разумно, экономить воду, стать "послом природы" в соцсетях.