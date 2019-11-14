После угроз расправы Кристина Асмус наняла телохранителя

Ранее СМИ сообщили, что актрисе стали поступать угрозы. Кристина стала опасаться за свою жизнь.

Как сообщают журналисты, на недавнем публичном мероприятии "Женщина года" издания Glamour звезда появилась вместе со своей сестрой. Рядом с женщинами постоянно находился охранник.

Блондинка не стеснялась позировать для фотографов, но избегала общения со СМИ. Видимо Кристине хватило того внимания со стороны прессы, которое она получили за последнее время.