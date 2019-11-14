В двух авто с липовыми дипломатическими номерами найдено 5 млн контрабандных сигарет

Таможенное управление СГД в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной провело таможенный контроль транспортных средств двух граждан Монголии с фальшивыми дипломатическими номерами. В ходе проверки водители предоставили поддельные технические паспорта автомобилей, якобы выданные в Казахстане.

Автомобили были подвергнуты тщательному таможенному контролю, в ходе которого были обнаружены спрятанные в транспортных средствах 5 132 800 сигарет с белорусскими акцизными марками.

В связи со случившимся было открыто два уголовных дела по 1-й части 275-й статьи и 1-й части 190-й статьи Уголовного закона.

Оба водителя, родившиеся в Монголии в 1979 и 1984 годах, были задержаны. К ним была применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы.