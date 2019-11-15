В Риге выступит Дмитрий Куклачев и 45 кошек

В спектакле принимают участие сорок пушистых артистов. Среди них - знаменитый кот Борис, а также коты и кошки Морковка, Сосиска Шнурок, Бегемот, Банан, Редиска… В главной роли – заслуженный артист России Дмитрий Куклачев.

В конце первого действия зрителей ждет сюрприз: они станут непосредственными участниками спектакля и окажутся под волшебным снежным покрывалом Зимушки-Зимы. В спектакле используется иллюзионная технология "черный кабинет": на глазах у зрителей появляются и исчезают предметы, люди и животные. А во второй части спектакля выступят такие артисты, как кот-скейтбордист, коты-жокеи, кот-канатоходец

Московский Театр кошек Куклачева удостоен множества международных наград, в том числе он получил золотой кубок и звание "самого оригинального театра в мире". Входя в образ и исполняя репризы великих клоунов, Дмитрий Куклачев усложняет номера, добавляя в них трюки с кошками.