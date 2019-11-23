Найден ближайший родственник "снежного человека"

"Снежный человек" или йети - это мифическое существо, которое реально лишь в легендах, однако оригинальный йети - косматая, ходячая на двух ногах обезьяна, которая была в два раза выше человека - скитался по лесам Юго-Восточной Азии до тех пор, пока не вымер сотни тысяч лет назад.

На данный момент ученые, анализируя белки эмали зуба двухмиллионного йети, пытаются выяснить, какое место гигантское животное занимало в генеалогическом древе приматов.

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По сравнению с Gigantopithecus blacki, современные крупные обезьяны выглядели бы как карлики. Похожее на йети существо имело рост в 3 метра и весило в среднем 270 килограммов. Правда, окаменелости этого существа очень редки и их трудно найти, поэтому вопросов об обезьяне-исполине все же больше, чем ответов.

Генетический анализ окаменелостей может предоставить важную информацию о вымерших животных, но в очень древних окаменелостях из теплых и влажных регионов мира ДНК могла слишком сильно деградировать, чтобы быть полезной. Например, в субтропиках Азии, где обитала гигантская обезьяна, пригодными являются окаменелости не старше 10 000 лет, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

К счастью, авторы исследования недавно придумали новый способ, позволяющий восстановить посследовательности белков из зубной эмали. Этот метод ученые проверили, использовав челюсть Gigantopithecus, которой более 1,9 млн лет. Полученную информацию потом сравнили с последовательностями белков современных больших обезьян.

Нора, где была найдена окаменелость Gigantopithecus. ФОТО: Reuters/ScanPix

"Мы заметили несколько различий в последовательностях. Чем меньше различий, тем более тесно связаны между собой два вида, а затем они отдаляются", - заявил в интервью Live Science главный автор исследования Энрико Капелини.

Ученые выяснили, что вымерший "снежный человек" не является близким родственником человека, как, например, шимпанзе и бонобо. Скорее, его белковые последовательности напоминают современных орангутанов. Успешные результаты исследования и новый метод могут помочь изучать других вымерших животных в тропических регионах в будущем.