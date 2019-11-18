"Мы люто бомжевали": Рита Dакота рассказала, что такое "Фабрика звезд" на самом деле

Напомним, седьмой сезон "Фабрики звезд" состоялся в 2007 году. Им руководили братья Константин и Валерий Меладзе. Рита была одной из участниц шоу. Именно на проекте она встретила своего будущего мужа Влада Соколовского и родила ему дочь Мию. Правда, этот брак не продлился долго и пара развелась с огромным скандалом.

Рита рассказала, что дом, где жили участники - это сплошные декорации. Даже цветы там были искусственные, но их заставляли поливать, чтобы зрители думали, что это все правда.

"Там все на*бка... Все фейк!", - заявила певица.

Она указала, что в этом доме все было подделкой и бутафорией, но подавалась как настоящее.

"Мы сами зарабатывали деньги и покупали себе еду. Я ела соевое мясо и гавайскую смесь", - вспоминает Dакота.

Она признается, что у нее до сих пор рвотный рефлекс от этой еды.

Однажды у них сгорела гримерная комната абсолютно со всеми вещами. У Риты сгорела целая папка с текстами.

На гастролях было еще хуже. Участникам проекта платили всего 70 долларов за концерт.

"Мы люто бомжевали... Мы старались не тратить свои суточные. Копили... На нас сильно экономили. Селили в самом говне", - смеясь говорит звезда.

Однажды артистов поселили в сумасшедшем доме, потому что не было гостиниц в городе. Они жили в одном крыле, а душевнобольные люди в другом. Но удобства были общие. В итоге девушка боялась одна ходить в туалет.

Но один раз было еще хуже. Ребят разместили в подвале продуктового магазина. Рите пришлось жить в одной комнате со звукорежиссером, который ел сухую рыбу и смотрел порнофильмы на планшете.

"Там не было душа... Но нам надо было мыться. Они взяли огромный кулер, перевернули и сделали в нем дырочку и вставили палочку. Типа как рукомойка в деревнях... У нас чувак один рассчитал, что на каждого человека с таким количеством воды надо по сорок секунд", - рассказывает она.

Пока кто-то из артистов мылся, другой засекал время на таймере. Рита отметила, что за эти унижения молодые исполнители не получили ничего, кроме обещаний популярности на Первом канале.

На момент проекта ей было всего 17 лет и она не употребляла алкоголь, но другие ребята пили, иначе невозможно было выдержать эти ужасы. Оказывается, чтобы пронесли спиртное в дом многие использовали баночки из-под шампуня и средств по уходу за лицом и телом.

Телефоны тоже были запрещены на шоу. Один из сотрудников сжалился над Ритой и принес ей тоненький мобильный, который был запечатан в упаковку с прокладками. Чтобы позвонить, девушка прятала его в трусы и заходила в солярий, где не было камер.

Напомним, победительницей "Фабрики звезд-7" стала Анастасия Приходько. Примечательно, что только в седьмом сезоне участники должны были сами добывать себе денег, давая концерты.

Немного о самой "Фабрике звезд": продюсером и художественным руководителем дебютной “Фабрики” стал Игорь Матвиенко. Второй сезон продюсировал Максим Фадеев, третий - Александр Шульгин. Продюсер 4-й "Фабрики" был Игорь Крутой. Именно на егол проекте появились: Ирина Дубцова, Тимати, Стас Пьеха, Доминик Джокер и другие. "Фабрикой звезд – 5" заведовала Алла Пугачева. Шестым сезоном занимался Виктор Дробыш.

Видео: Рита Dакота в "Зашкварных историях"