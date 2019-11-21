Пуце поставил условие Рижской думе. При невыполнении VARAM инициирует роспуск

Министр сообщил, что дал самоуправлению 20 дней, чтобы подать в VARAM пояснения и подробный план действий, как оно планирует обеспечить вывоз мусора из города после 11 декабря, когда истекает срок объявленного правительством чрезвычайного положения.

По словам Пуце, полученные вчера от Рижской думы пояснения не свидетельствуют о том, что у нее есть четкий план действий.

"Это означает, что дума, скорее всего, повторно не сможет выполнить одну из автономных функций самоуправления, а это является основанием для роспуска", - сказал министр.

Кроме того, Рижская дума должна подать план, как она будет информировать население о сложившейся ситуации. VARAM проинформировало думу о том, что констатировано повторное и продолжительное нарушение правил, за которое вынесено предупреждение, и имеются основания для принятия решения о роспуске думы.

Пуце сообщил, что в этом году министерство семь раз обращало внимание столичной думы на то, что она не выполняет возложенные на нее обязанности в сфере вывоза отходов, однако и после этих замечаний не последовало каких-либо существенных действий.

Дума вчера сообщила VARAM, что все еще разрабатывает положение о закупках, что вызывает у министерства обоснованные опасения в том, что самоуправление после 11 декабря не сможет обеспечить вывоз мусора из столицы, потому что для проведения любой закупочной процедуры необходимо время.

"По сути, она признает, что не выполняет требования нормативных актов и не может выполнить доверенные ей функции", - сказал Пуце.

Как сообщалось, ранее Рижская дума заключила с ООО Getliņi EKO договор на сумму 686,3 млн евро о публично-частном партнерстве в сфере вывоза отходов и признало победителем конкурса ООО CREB Rīga, которое учредили два предприятия - Clean R и Eco Baltia vide.

Позже Getliņi EKO и CREB Rīga учредили компанию Tīrīga, которая согласно условиям договора должна была обеспечивать вывоз отходов из столицы в течение 20 лет.

Однако Совет по конкуренции счел это возможным нарушением конкурентного права, начал против думы и Getliņi EKO процедуру нарушения, а Tīrīga запретил заключать договоры с жителями столицы о вывозе отходов после 15 сентября.