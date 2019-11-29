"Согласие", ЧСР и блок "Риге!" заключили перемирие

На заседании нужно также избрать нового члена правления Рижского порта. На должность вице-мэра будет выдвинут представитель блока "Риге!" Друвис Клейнс, на должность в порту - Оскар Путниньш.

То, что все три стороны планируют посетить заседание, агентству LETA подтвердили вице-мэр Анна Владова ("Согласие") и руководитель блока "Риге!" Путниньш.

Ранее оппозиционные депутаты Рижской думы Вилнис Кирсис ("Единство") и Янис Озолс (Новая консервативная партия) отозвали свои подписи с заявления о созыве внеочередного заседания Рижской думы об отстранении от должности вице-мэра Риги Анны Владовой ("Согласие") и отзыве членов правления Рижского свободного порта.

Для того, чтобы заседание состоялось, нужны подписи 20 депутатов, а теперь их стало меньше.