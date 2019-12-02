Конец эпохи: вступает в силу реформа телеканалов All Media Baltics

Медиа группа All Media Baltics с сентября в странах Балтии будет работать с брендом TV3, в свою очередь телеканал LNT прекратит работу в нынешнем формате. В компании будет расширен объем предлагаемых TV3 новостей, большая часть содержания LNT будет также перенесена на TV3.

На минувших выходных в эфир вышел последний новостной выпуск LNT, который в отличии от привычной программы длился целый час.

Исполняющей обязанности руководителя новостной службы TV3 назначена Кристине Анже, которая будет оставаться в должности до тех пор, пока не будет выбран новый руководитель службы новостей.

В дальнейшем команду продюсеров будут составлять продюсер новостей LNT Валдис Францис и продюсер новостей TV3 Алвил Виксна. В свою очередь в команду продюсеров "900 секунд" войдут Диана Вилипа-Фолка и Илзе Агинта. В свою очередь продюсеры информативных программ не изменятся. Bez Tabu будет создавать Диана Логина, а Degpunktā Агрис Блумфелдс.

Планируется, что со следующего года детям будет доступен новый канал TV3 Mini, в свою очередь женской аудитории будет предложен телеканал TV3 Life. Новые каналы в портфелях телевизионных продуктов заменят каналы LNT и Kanāls2.

Пока что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) не выдал медиа группе необходимые лицензии. Член NEPLP Патрик Грива указал агентству LETA, что совет заявку на лицензии может рассмотреть на этой неделе.

До сих пор LNT обеспечивал трансляцию шести различных новостных программ и передач об актуальных событиях дня - "900 секунд", LNT ziņas sešos, LNT ziņas, "Новости погоды и спорта", Degpunktā и "Top 10", в свою очередь на TV3 зрители могли увидеть TV3 ziņas, TV3 laika ziņas, передачи Bez Tabu un Nekā Personīga.

Планируется, что после реорганизации по рабочим дням на новой платформе в 16 часов будет выходить передача "900 секунд", в 18 часов TV3 ziņas īsumā, в 19.10 будет транслироваться программа Bez Tabu, в 20 часов - TV3 ziņas, в 20.35 - передача Degpunktā, день завершат "Новости спорта" в 20.55 и "Новости погоды" в 20.58.