"Есть вещи, которые нельзя простить". Разговор о шокирующих родах в Елгаве

Там не десять комнат и одна кухонька. Такого типа дома обычно можно увидеть в Межапарке.

Постучав в дверь этого дома, мне открыла обвиняемая Солвита Давида - что, конечно, вызывает вопрос - почему одна семья живет в доме другой?

Хорошо, может быть, в этой общине так принято - суть дела не в том, чтобы обвинять людей в том, как они хотят жить. Я просил женщину о встрече со "святым духом" - ее мужем. Но мне отказали, хотя я подозреваю, что в этом доме живет и он", - говорит Дрезиньш.

Отказ от "светской жизни"

"Мы живем в Европейском Союзе, 21-й век! Европа - одно из самых цивилизованных мест в мире! Это относится и к Латвии, хотя многие часто не хотят в это верить.

Мы современные люди, современное общество. Страшно, что такие вещи происходят.

Эти люди живут в закрытых сообществах, им запрещено все современное - мыслить по-светски, следовать светским идеологиям и читать современные книги.

Верить Библии, на мой взгляд, совершенно нормально, но можно ли всю жизнь руководствоваться одной книгой?

Им запрещено пользоваться благами цивилизации, например, услугами врачей, но в то же самое время, они передвигаются на машине. Я не был в общине, но, насколько мне известно, они пользуются мобильными телефонами, так что они не похожи на американских амишей, которые ездят на лошадях".

Эксперт рассказывает, что люди, покинувшие церковь, говорили - пока там не появился "пророк" Янис Давидс - община была относительно нормальной.

"Да, им в какой-то степени были запрещены некоторые вещи, такие как развод. Да, возможно, община могла влиять на процесс вступления в брак, но это не было так фанатично.

В любом случае, никто не запрещал пользоваться услугами врача или рожать под наблюдением врача. Насколько я могу судить, эти перемены в общине произошли за последние три или четыре года, когда к власти пришел новый "духовный лидер" Янис Давидс", говорит журналист.

Изучая данную тему, Артис обнаружил, что эта община была основана в конце 19-го века, когда латвийские крестьяне собрались вместе и решили, что им не нужно немецкое христианство - они хотели быть большими христианами и жить в большей вере.

"Эти люди решили, что им не нужен пастор, ведь у них была Библия. Так возникла община. Она существовали во времена первой независимости Латвии.

Когда Ульманис пришел к власти, ее запретили, потому что осталось только четыре конфессии - лютеране, православные, баптисты и католики.

В советское время община возобновила свою деятельность - в 1952 она была разделена на две части, и это разделение сохранилось до наших дней.