Застройщик: цены на недвижимость в Юрмале достигли дна

Рынок Юрмалы относительно рижского не только меньше, но и имеет явно выраженную сезонность. Покупатель здесь активизируется за несколько месяцев до лета, а затем еще на пару месяцев осенью. Однако, как отмечает член правления инвестиционной компании Baltic Investment Group Лев Голанд, как только оживает интерес к Юрмале – квартиры там заканчиваются достаточно быстро. Предложение на рынке Юрмалы составляет всего 300-500 квартир. В Риге же в предложении свыше 5000 квартир.

Сегодня Юрмала, как никогда выгодна для местного покупателя. Если раньше это место было слишком дорогим, то теперь возможность купить собственность в курортном городе более чем реальна. Цены на недвижимость стали доступнее, и обслуживание дешевле, и инфраструктура удобнее.

Но при всем при этом сегодня в Юрмале – нет рынка. "Рынок – это стабильная система продаж. Дома и квартиры, которые сейчас в предложении, строились под соискателей ВНЖ (вида на жительство), но этот клиент ушел. Причиной тому стали изменения правил по ходу игры. От проектирования объекта до завершения продаж требуется от 3 до 5 лет. Изменения 2014 года отпугнули клиента, для которого дома были сданы в эксплуатацию в 2015-2018 гг.", - отмечает застройщик.

Местные клиенты все еще руководствуются мифами о Юрмале. Миф 1-ый – дороговизна, миф 2-й – Юрмала это российский агломерат и миф 3-ий – что делать с детьми, если живешь в Юрмале, то близко нет хороших школ.

Если посмотреть внимательно, то миф про дороговизну уже себя изжил. Местный клиент считает, что Юрмала недоступна, но это не так. Квартира в доме премиум-класса центра Юрмалы, сегодня стоит дешевле, чем квартира такого же класса в центре Риги. Например, двухкомнатная квартира в Дзинтари в новом доме стоит около 125 000 евро, а в центре Риги аналогичная квартира будет стоить как минимум на 30% дороже.

Существует еще и чисто психологический аспект: покупатель в растерянности - предложение есть, а спроса нет и он начинает сомневаться – так надо ли покупать? И в результате в Юрмале продажи находятся в замерзшем состоянии. При этом застройщики понимают, что как только интерес проснется, то и раскуплено все будет очень быстро.

Следует также помнить, что Юрмала территориально маленькая, у города небольшой центр, в котором значительную часть занимают парки.

Кроме того, Юрмала сильно зонирована и в одних местах строительство запрещено, а в других нельзя строить высотные или многоквартирные дома. Да и самих участков под застройку не очень много и становится все меньше.