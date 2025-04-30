Управляющая компания Fix Price в Латвии перешла к гражданину Китая

Изменения в Регистре предприятий были зафиксированы 29 апреля.

Ранее единственным владельцем компании была гражданка Эстонии Елена Енаева.

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела маркетинга FP LV Мария Срослова, компании удалось привлечь китайского инвестора, который приобрел 100% долей капитала у прежнего владельца. Однако сумма сделки в компании не разглашается.

Срослова подчеркнула, что новый владелец видит потенциал и заинтересован в развитии бизнеса, в том числе в расширении на территории стран Балтии.

Компания FP LV зарегистрирована в 2016 году, ее уставный капитал составляет 81 601 евро. В 2023 году компания показала оборот в 21,555 миллиона евро и убытки в размере 812 195 евро. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.