Ринкевич о предложении Минсообщения: оснований повышать зарплаты в наших "балтиках" нет

Президенту было предложено оценить подготовленный Министерством сообщения проект, предусматривающий исключения из ограничений на увеличение расходов на персонал в восьми обществах капитала, относящихся к министерству. В том числе речь идет о Eiropas dzelzceļa līnijas, операторе Rail Baltica, а также авиакомпании airBaltic.

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Параллельно в социальных сетях граждане также возмущаются зарплатами министров и высших государственных служащих, отраженными в их декларациях за 2024 год. Отвечая на вопрос, не слишком ли "горячится" государственное управление с ростом зарплат, за которым не поспевает частный сектор, президент сослался на прошлогоднее решение не увеличивать фонд оплаты труда более чем на 2,6% в 2025 году. Президент Латвии напомнил, что были и исключения, например, повышение оплаты труда сотрудников системы внутренних дел, которое, по его мнению, было оправданным и дало определенные положительные результаты.