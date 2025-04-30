Ринкевич о предложении Минсообщения: оснований повышать зарплаты в наших "балтиках" нет

Это был бы скандал, если бы предприятиям с не очень успешными проектами повысили зарплаты, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич журналистам в среду, 30 апреля, после встречи с премьер-министром Эвикой Силиней.
Президенту было предложено оценить подготовленный Министерством сообщения проект, предусматривающий исключения из ограничений на увеличение расходов на персонал в восьми обществах капитала, относящихся к министерству. В том числе речь идет о Eiropas dzelzceļa līnijas, операторе Rail Baltica, а также авиакомпании airBaltic.
Параллельно в социальных сетях граждане также возмущаются зарплатами министров и высших государственных служащих, отраженными в их декларациях за 2024 год. Отвечая на вопрос, не слишком ли "горячится" государственное управление с ростом зарплат, за которым не поспевает частный сектор, президент сослался на прошлогоднее решение не увеличивать фонд оплаты труда более чем на 2,6% в 2025 году. Президент Латвии напомнил, что были и исключения, например, повышение оплаты труда сотрудников системы внутренних дел, которое, по его мнению, было оправданным и дало определенные положительные результаты.
Он подчеркнул, что в государственном управлении не может быть исключений в плане вознаграждения государственных служащих и должностных лиц, в то время как в ситуации с компаниями капитала каждый случай должен рассматриваться индивидуально. По словам президента Латвии, исполнители проекта Rail Baltica после всего произошедшего не имеют права на дополнительное вознаграждение и должны думать о совершенно другой деятельности. Ринкевич отметил, что любое подобное решение об увеличении вознаграждения, если оно принимается в качестве исключения, на которое имеет право правительство, должно быть тщательно проанализировано и четко обосновано.
"Я бы точно не согласился на повышение зарплат тем, кто фактически в той или иной степени является монополистом и от кого мы не видим никаких результатов, как, например, все наши большие "балтики". Если действительно есть ситуация, когда имеется четкое обоснование для повышения зарплат, в том числе для удержания специалистов, и это можно обосновать простыми предложениями, то правительство примет такое решение", - сказал президент Латвии.
Он отметил, что если сейчас начнется "эпидемия повышения зарплат", это будет совершенно неправильным сигналом. Ринкевич подчеркнул, что нельзя одновременно говорить о жесткой экономии и сокращениях и об увеличении зарплат.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!