Глава Банка Латвии высказался о пенсиях

Банк Латвии предлагает внести изменения в Закон о государственных фондируемых пенсиях, чтобы пенсионеры могли выбрать, когда получать выплаты из 2 пенсионного уровня. По мнению банка, это позволит избежать убытков из-за рыночных колебаний.

"И нужно дать людям возможность, если они выходят на пенсию, когда на рынках спад (как сейчас), этот момент отложить и не фиксировать эти убытки, дать им возможность этот свой второй пенсионный уровень получить когда-то позднее по их выбору - скажем, через полгода, год", - поделился Мартиньш Казакс.

Казакс также считает, что нужно уменьшить банковские комиссии, чтобы увеличить будущие пенсионные выплаты.

"Эти две вещи - снижение комиссионных и возможность отложить фиксирование объема пенсионных накоплений второго уровня, чтобы не фиксировать убытки - следует сделать сразу", - высказался глава Банка Латвии, и добавил, что это позволит жителям "довольно быстро обрести ряд плюсов".