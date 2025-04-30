СМИ: из Рижского порта активно вывозят взрывоопасный груз

"Служба может подтвердить, что на Riga Fertilizer Terminal (RFT) находились и находятся эти минеральные удобрения и вывозить этот груз из-за геополитической ситуации не было возможности", - завил представитель Госслужбы среды Калвис Авотиньш.

Но в апреле Служба финансовой разведки дала разрешение на реализацию и вывоз груза.

"Работы по вывозу продолжаются активно и в настоящее время остаток удобрений на Riga Fertilizer Terminal составляет менее 10% от первоначального объема (менее 1000 тонн). Общая мощность вывоза - 250 тонн в сутки", - сказала представитель Рижского свободного порта Лиене Озола.

Удобрения из Рижского порта продаются латвийским фермерским хозяйствам.

До полного освобождения складов за условиями хранения следят специалисты и госслужбы. Вырученные средства заморожены в рамках санкционного режима.