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СМИ: из Рижского порта активно вывозят взрывоопасный груз

Рижский порт
Рижский порт Фото: Edijs Pālens/LETA

Из Рижского порта начался вывоз аммиачной селитры - опасного удобрения, которое хранилось там несколько лет. Разрешение на вывоз дала Служба финансовой разведки. Груз оказался в порту до введения санкций и задержался там после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщает программа LSM+ "Сегодня вечером".

"Служба может подтвердить, что на Riga Fertilizer Terminal (RFT) находились и находятся эти минеральные удобрения и вывозить этот груз из-за геополитической ситуации не было возможности", - завил представитель Госслужбы среды Калвис Авотиньш.

Но в апреле Служба финансовой разведки дала разрешение на реализацию и вывоз груза.

"Работы по вывозу продолжаются активно и в настоящее время остаток удобрений на Riga Fertilizer Terminal составляет менее 10% от первоначального объема (менее 1000 тонн). Общая мощность вывоза - 250 тонн в сутки", - сказала представитель Рижского свободного порта Лиене Озола.

Удобрения из Рижского порта продаются латвийским фермерским хозяйствам.

До полного освобождения складов за условиями хранения следят специалисты и госслужбы. Вырученные средства заморожены в рамках санкционного режима.

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