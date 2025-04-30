Доходы Элксниньша за год почти не изменились

Зарплата председателя Даугавпилсской думы в 2024 году составила 70 850 евро, что немногим больше, чем 67 232 евро, которые он получил в 2023 году. Кроме того, в прошлом году Элксниньш получил пособие в размере 300 евро - такое же, как в 2023 году.

Мэр Даугавпилса задекларировал и ссуду в размере 50 тысяч евро. Эту сумму политик указывает в своих декларациях уже с 2011 года.

Согласно декларации, Элксниньш пользуется двумя квартирами в Даугавпилсе.

Сообщалось, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) около полутора лет ведет расследование в отношении Элксниньша после информации, обнародованной журналистами.

В KNAB сообщили LETA, что расследование продолжается и что оно "по объективным причинам требует времени". Чтобы не повлиять на ход расследования, KNAB не предоставляет другой информации.

Между тем Служба государственных доходов (VID) ранее сообщила, что при проверке деклараций Элксниньша за 2021 и 2022 годы были выявлены лишь незначительные нарушения, поэтому производство по делу об административном правонарушении было прекращено, а Элксниньшу объявлен выговор.

Глава VID Байба Шмите-Роке отметила, что при проверке деклараций должностных лиц не оценивается соответствие их образа жизни доходам - это делается в рамках другой проверки. "Такая оценка продолжается. Обычно в таких случаях проверяют не только самого человека, но и членов его семьи", - сказала Шмите-Роке.

VID не могла публично сообщить о результатах проверки, так как оцениваются расходы Элксниньша как физического лица, данные о которых не подлежат разглашению.

О том, что мэр Даугавпилса живет не по средствам, в конце 2023 года сообщил балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.