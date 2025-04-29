Большие окна и высокие потолки: на улице Миера построят новый жилой комплекс

Всего в проекте планируется построить 172 квартиры.

Архитектурное решение жилого комплекса создано в сотрудничестве с латвийскими архитекторами из компании Tectum, которые также являются главными проектировщиками комплекса.

В квартирах будут потолки высотой 2,8 метра и окна от пола до потолка, во всех квартирах будут балконы или террасы. В проекте будут использованы решения по энергоэффективности класса А, а квартиры на верхних этажах будут подготовлены для установки системы кондиционирования воздуха. Для парковки автомобилей будет создана подземная парковка.

Строительство проекта планируется реализовать в два этапа, работы начнутся в начале 2026 года.

В Латвии Reterra и Invego в настоящее время развивают жилые районы Parka kvartāls и Skanstes rezidences. В свою очередь Invego строит еще три масштабных проекта - жилой комплекс в Риге Vītolu parks и проекты рядных домов Vide Ādaži и Mārupes sirds.

Invego - один из крупнейших девелоперов недвижимости в странах Балтии. За последние годы компания построила жилье для более чем 1300 семей в Таллинне и его окрестностях, а также более 50 000 квадратных метров коммерческих площадей. В 2024 году компания Invego также запустила проект Silves Hills - жилой район площадью 65 гектаров со 154 виллами в Португалии.

Reterra, с другой стороны, фокусируется на реализации жилых и коммерческих проектов в Таллинне, Тарту и Риге. Reterra продала 1000 домов, а также компания управляет 70 000 квадратных метров коммерческих площадей, обслуживая таких клиентов, как Telia, Pipedrive, Selver, Coop и Leonhard Weiss.