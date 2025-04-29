Решено продать здание и участок Latvijas dzelzceļš в Торнякалнсе

Министерство пояснило, что для работы LDz объект больше не нужен, а значит - не имеет стратегической важности. Поэтому его решено продать через аукцион.

Хотя ранее был договор, что такие объекты нужно бесплатно возвращать государству, Минсообщения указало: это повредило бы уставному капиталу LDz и могло бы негативно сказаться на стабильности компании. Кабинет министров согласился, что этот пункт применять не стоит.

Доходы от продажи пойдут на развитие железнодорожной инфраструктуры - в том числе на выполнение функций, предусмотренных законом.

Сейчас проводится оценка участка, после чего LDz выставит его на аукцион.

Оборот концерна LDz в прошлом году составил 233,738 млн евро - на 11,3% меньше, чем в 2023 году, при этом убытки выросли в 2,4 раза - до 7,794 млн евро.