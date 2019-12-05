Чт, 5.12.2019
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"Братика ждем": Дочь Светланы Лободы проговорилась о секрете мамы

Светлана Лобода

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram ролик со старшей дочерью Евангелиной. На видео девочка обнимается с мамой, а в какой-то момент говорит. что с нетерпением ждет рождение братика. 

Впрочем, Светлана, быстро одергивает девочку и прекращает съемку.

"Так, тихо", - произносит звезда. 

В итоге Лобода создает новую интригу.

"Ой, мама, ой", - написано в публикации. 

Теперь неизвестно правда это или нет. Никаких комментариев исполнительница не дает. 

"Знает, когда говорить", "Мы все требуем братика", "Что-что там про братика?", "Ждем пополнения", "Спалила", - писали подписчики в комментариях. 

Певица любит создавать интригу вокруг своей личной жизни. Светлане активно приписывают роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, тем более она снялась в последнем клипе его нового проекта Lindemann.

Напомним, что вторую дочь звезда назвала Тильда. В интервью на "Вечернем Урганте" артистка призналась, что долгое время скрывала от своей старшей дочери новость о скором прибавлении в семье. Поэтому, есть вероятность, что ожидание третьего ребенка может быть правдой. 

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😂🤷‍♀️ой, мама, ой

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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