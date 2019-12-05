"Братика ждем": Дочь Светланы Лободы проговорилась о секрете мамы

Впрочем, Светлана, быстро одергивает девочку и прекращает съемку.

"Так, тихо", - произносит звезда.

В итоге Лобода создает новую интригу.

"Ой, мама, ой", - написано в публикации.

Теперь неизвестно правда это или нет. Никаких комментариев исполнительница не дает.

"Знает, когда говорить", "Мы все требуем братика", "Что-что там про братика?", "Ждем пополнения", "Спалила", - писали подписчики в комментариях.

Певица любит создавать интригу вокруг своей личной жизни. Светлане активно приписывают роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, тем более она снялась в последнем клипе его нового проекта Lindemann.