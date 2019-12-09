С 2021 года раздельный сбор биоотходов станет обязательным. Латвия не готова

У Латвии остался всего один год на обеспечение того, чтобы биологические отходы либо отделялись и перерабатывались на месте их появления, либо собирались отдельно и не смешивались с другими видами отходов.

Срок известен, но до сих пор неизвестно, для кого сортировка пищевых отходов будет обязательной, а для кого - добровольной, нужны ли будут частным домам контейнеры для пищевых отходов, или будет достаточно традиционной компостной кучи.

Европейская комиссия уже выразила обеспокоенность тем, что Латвия может не достичь целевых показателей по подготовке бытовых отходов к переработке, установленных на следующий год.

Одна из причин этого заключается в том, что у домашних хозяйств нет экономических стимулов для разделения своих отходов.